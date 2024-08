Crazy Pizza sbarca a Napoli, con i suoi prezzi molto al di sopra della media. Come sarà accolta la novità dai napoletani? Briatore: “Margherita a 17 euro, per la nostra formula di ‘fine dining’ il prezzo è corretto”

Come sarà accolta a Napoli l’apertura del nuovo “Crazy Pizza” di Flavio Briatore? Nella città che ha dato i natali alla pizza, e dove una margherita costa mediamente cinque euro, arriva la proposta del manager. Con il ristorante che aprirà in via Nazario Sauro, sul lungomare, alla fine della stagione estiva. Briatore, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, sottolinea che a Napoli non farà sconti. La margherita costerà 17 euro, “esattamente come a Milano”. Prezzi molto più alti della media: “Crediamo che la nostra formula di ‘fine dining’ diversa e unica possa essere una aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale”

Briatore: “In un locale di lusso 17 euro sono il prezzo corretto”

L’imprenditore puntualizza: “Sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento, sia assolutamente corretto”. E se i 17 euro per una margherita possono sembrare una enormità, nel menu c’è anche la “famigerata” Pata Negra Joselito iberico da 65 euro. “Con Sorbillo c’è un rapporto cordiale da anni, ci vedremo sicuramente a Napoli, lo aspetto da noi”, commenta Briatore rispondendo a una domanda sulle polemiche alimentate qualche tempo fa proprio da Gino Sorbillo.