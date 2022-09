Biogas, la Germania compra umido in mezza Europa e l’Italia prova a difendersi

Perchè questo articolo potrebbe interessarti? L’aumento dei costi delle forniture energetiche ha reso sempre più stringente la ricerca di fonti alternative al gas. Il biogas, in particolare, sta diventando il nuovo oro. Questa miscela metano, anidride carbonica e azoto si ricava dall’umido. L’Italia è la seconda produttrice in Europa e la quarta nel mondo di biogas. Un mercato che sta facendo gola alla Germania. Le aziende tedesche, stando alle fonti di True-News.it, starebbero facendo incetta di biogas dalle aziende italiane; innescando una reazione a catena che coinvolge i principali player del paese e le gare per gli appalti dell’umido.

L’esplosione dei costi del gas sta spingendo l’Europa alla ricerca di nuove fonti alternative.

Non si butta via niente: e infatti una possibile ancora di salvezza arriva dai rifiuti. Il biogas è una miscela di metano, anidride carbonica e azoto che si ricava dall’umido. Dagli scarti agro-forestali e agroindustriali, le colture, i liquami zootecnici e i comuni rifiuti organici si produce il nuovo oro energetico. Sotto forma di biogas e di biometano che, anziché finire nell’atmosfera, può essere riciclato, risparmiando emissioni inquinanti.

La produzione di biogas in Italia

L’Italia è uno dei principali produttori mondiali di questa miscela. Nel nostro paese ci sono quasi 2.000 impianti (nel 2007 erano solo 150) che producono ogni anno oltre 2 miliardi e mezzo di metri cubi di biogas. Il business è redditizio, al punto che le strutture si sono decuplicate in 15 anni (nel 2007 erano 150). L’Italia è il quarto produttore di biogas nel mondo, il secondo in Europa.

Un report di Legambiente del 2021 dimostra come oltre 1300 comuni in Italia siano interessati dalla filiera del biogas. La produzione si concentra soprattutto nelle zone agricole del paese: su tutte, Pianura padana e Puglia.

Un mercato in crescita, anche grazie alla conversione del biogas in biometano che si ricava dal biogas. La produzione europea è aumentata del 25% in 3 anni; e si è quintuplicata in 10 anni. In particolare dal 2016, quando l’avvento di nuove tecnologie e dei primi interventi legislativi a supporto hanno fatto crescere la produzione di biogas a livello europeo.

L’Italia sembra investire molto su questa miscela. Nel Pnrr sono stati stanziati 1 miliardo e 920 milioni di euro per lo sviluppo del biometano; con l’Italia che punta a raggiungere entro il 2026 l’obiettivo di raggiungere i 4 miliardi di metri cubi di biometano.