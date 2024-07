Le tecnologie digitali negli ultimi anni hanno rivoluzionato il settore bancario, dando vita a un panorama completamente nuovo per i clienti privati e per le imprese che possono usufruire di servizi sempre più evoluti. Le banche hanno assunto una nuova veste, ridefinendo il proprio rapporto con la clientela puntando sempre più su interazione digitale e personalizzazione.

Se oggi è possibile accedere ai servizi bancari 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, rendendo semplice anche gestire un numero elevato di operazioni e aumentando di conseguenza la produttività delle imprese, è merito di quei motori della digital transformation come Base digitale group: una realtà altamente tecnologica specializzata nel progettare e implementare piattaforme sempre più performanti per la gestione di servizi finanziari.

Base Digitale Group e l’acquisizione di ATS

Base Digitale Group si configura come una realtà che offre alle banche una serie di soluzioni integrate e modulari per la gestione dei diversi livelli di operatività finanziaria. In questa prospettiva la ricerca e lo sviluppo sono fattori essenziali che abilitano e sostengono l’evoluzione di un vero e proprio ecosistema infrastrutturale.

Nel mosaico di BDG, la recente acquisizione di ATS come realtà specializzata in soluzioni per i mercati finance e distressed credit ha costituito un nuovo centro di competenza con l’obiettivo di ampliare i servizi anche in un ambito molto specializzato come le operazioni di cartolarizzazione. È un passo importante di ulteriore crescita per un player tutto italiano e leader in un settore caratterizzato da un’alta intensità tecnologica.

L’ingresso di ATS in Base Digitale Group va infatti anche a connettersi con quell’area del Gruppo specializzata nelle cartolarizzazioni, gestita dalla società 130 Servicing S.p.a., e consentirà la reingegnerizzazione della piattaforma ‘end to end’ dedicata. Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione una società veicolo, appositamente costituita ed altamente regolamentata, si rende cessionaria di crediti, beni immobili o mobili registrati, finanziandone l’acquisto con emissione di obbligazioni asset backet. L’intero processo è indirettamente vigilato da Banca d’Italia per il tramite di intermediari Finanziari iscritti all’albo 106, come appunto 130 Servicing.

Soluzioni integrate con una piattaforma dedicata all’automazione dei processi condivisi

In questa tipologia di operazioni si muovono ingenti capitali e grandi quantità di dati quindi la gestione di tutti gli adempimenti connessi, sia in termini di attività antiriciclaggio, di vigilanza, di monitoraggio e reportistica è pertanto importantissima. Come nei processi bancari, anche in questo ambito, per certi versi molto simile, è importante mantenere alti gli investimenti in tecnologia, sfruttando anche l’intelligenza artificiale per rendere sempre più efficienti e sicuri i processi stessi.

Infatti, Base Digitale attraverso questo nuovo centro di competenze sarà in grado di proporre soluzioni integrate nella filiera delle cartolarizzazioni mediante una piattaforma dedicata all’automazione dei processi condivisi dai diversi soggetti della filiera master servicing, corporate servicing, calculation agent, special servicing, reportistica in outsourcing e servizi professionali (advisor, legal). E, in una prospettiva più ampia, consentirà anche alle banche di poter beneficiare di competenze trasversali che possono accompagnare gli istituti in tutti i processi che portano alla realizzazione di un’operazione, siano essi legati alla cessione di crediti o la sottoscrizione di obbligazioni.