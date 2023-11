Un Professore 2: quante puntate sono e il cast della seconda stagione

Un Professore 2 arriva finalmente con i nuovi episodi dopo una serie di rinvii a causa di continui cambi di programmazione nel palinsesto Mediaset. Ecco quante puntate sono nella nuova stagione.

Un Professore 2: quante puntate sono

La fiction ha come protagonista un docente di filosofia in un liceo, entrato alla stessa velocità nel cuore dei suoi studenti. Nella seconda stagione vedremo il professore sempre interpretato da Alessandro Gassmann alle prese con nuove sfide sia con il figlio Simone (Interpretato da Nicolas Maupas) che con il nuovo amore Anita e la ex. Al centro della serie restano il liceo Leonardo Da Vinci e la classe frequentata da Simone e Manuel. È qui che Dante è chiamato, con il solito piglio anticonformista, a mettersi alla prova come professore e mentore, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. In tutto sono 12 episodi inediti trasmessi su 6 serate: due episodi a puntata.

Il cast della seconda stagione

Il protagonista Dante Balestra è interpretato da Alessandro Gassmann mentre il figlio Simone Interpretato da Nicolas Maupas. Nel ruolo del nuovo amore Anita c’è Claudia Pandolfi mentre la ex del professore è l’attrice Christiane Filangeri. Altri attori sono Damiano Gavino e Domenico Cuomo.