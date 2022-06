La guerra spiegata dalla Bce

E’ successo quel che si temeva.. Che cosa vuol dire? In parole povere vuol dire che il costo del denaro salirà, ovvero che i mutui costeranno un po’ di più. Spiegazione semplice al limite del banale: costano di più i mutui variabili degli italiani ma anche il debito degli stati.Che cosa vuol dire? Vuol dire che il debito dell’Italia si è alzato non di poco. C’è un’altra conseguenza, rispetto a quanto hanno deciso i banchieri: ci saranno meno soldi in Borsa.

Il motivo è semplice:, o nelle materie prime, poiché avevano un rendimento assai basso.

Insomma, per ogni euro investito in un titolo di stato tedesco, addirittura, si aveva un rendimento negativo. E quindi? Quindi riversavano enormi masse di denaro in Borsa. Tutti si sono messi ad investire nei mercati, e quindi a finanziare le aziende. Non solo quelle grandi, che stanno su tutti i giornali, ma anche quelle piccole. Ecco: tutti quegli investimenti si riducono, perché nel giro di qualche mese investire in Borsa converrà di meno.

Conseguenze: gran parte delle aziende di media-grande dimensione in Italia potrebbero avere problemi, o comunque meno capacità di crescita.