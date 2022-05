True bla bla, la nuova sfida di Ronzulli è dare idee a Fi Lombardia

Dicono dicono i soliti bene informati che anche “Fidel” Confalonieri abbia in mente che dopo l’operazione-lampo che ha portato il Cavaliere a imporre Licia Ronzulli coordinatrice lombarda, serva adesso una strategia inclusiva e coerente. Insomma, spazzato via il vecchio quale sarà il nuovo partito Forza Italia? Quali saranno le idee che dovranno essere portate nel contenitore, soprattutto in salsa lombarda? Rassicura molti la presenza di Alessandro Cattaneo nel gruppo, e in ruolo apicale.

Ora si attendono gesti concreti.