Pinguini Tattici Nucleari, tour: ecco tutte le date e come acquistare i biglietti

Pinguini Tattici Nucleari, tour: tornano con una nuova serie di date di concerti. La band non vede l’ora di tornare ad esibirsi davanti al pubblico. Ecco le date e come acquistare i biglietti.

Pinguini Tattici Nucleari, tour: ecco tutte le date

I pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo indie italiano formatosi nel 2010 e i componenti della band sono Riccardo Zanotti (27 anni, cantante e chitarrista) Nicola Buttafuoco (27 anni, chitarrista) Lorenzo Pasini (27 anni, chitarrista) Simone Pagani (30 anni, bassista) Matteo Locati (30 anni, tamburista) ed Elio Biffi (27 anni, fisarmonica).

Dal loro profilo facebook, annunciano la partenza del loro nuovo tour: “Il nuovo (e al contempo vecchio) tour si chiamerà “Dove eravamo rimasti?”, ed è una frase presa in prestito dal grande Enzo Tortora. Dopo anni di attesa si torna, questa volta per davvero. La fotografia che vedete e che utilizzeremo per i manifesti, scattata da Giorgio Pesenti , è un rimando a una nostra vecchia foto del 2018, scattata da Iosonopipo. Quattro anni fa non avevamo idea di cosa ci sarebbe successo, di come le nostre vite sarebbero cambiate.

Come potete vedere ora non siamo più bianchi e candidi. Forse abbiamo acquisito colore, ma la posa è sempre quella di chi non è mai a suo agio quando è costretto a stare lontano dal palco. Abbiamo aggiunto numerose altre date, compreso il sud, oltre ai recuperi dei live nei palazzetti”.

19 febbraio 2022 – Zoppas Arena – CONEGLIANO (TV) DATA ZERO | SOLD OUT

21 febbraio 2022 – Mediolanum Forum – MILANO | SOLD OUT

23 febbraio 2022 – Mediolanum Forum – MILANO | SOLD OUT

24 febbraio 2022 – Mediolanum Forum – MILANO | SOLD OUT

26 febbraio 2022 – Pala Alpitour – TORINO | SOLD OUT

28 febbraio 2022 – Unipol Arena – BOLOGNA | SOLD OUT

03 marzo 2022 – Pala Prometeo – ANCONA

05 marzo 2022 – Palasele – EBOLI (SA)

08 marzo 2022 – Palazzo Dello Sport – ROMA | SOLD OUT

09 marzo 2022 – Palazzo Dello Sport – ROMA | SOLD OUT

11 marzo 2022 – Pala George – MONTICHIARI (BS) | SOLD OUT

12 marzo 2022 – Kioene Arena – PADOVA | SOLD OUT

14 marzo 2022 – Mandela Forum – FIRENZE | SOLD OUT

15 marzo 2022 – Mandela Forum – FIRENZE

Come acquistare i biglietti

Il gruppo musicale oltre a rivelare i dettagli delle date del loro nuovo tour, spiegano anche come informarsi ed acquistare i biglietti dei loro prossimi concerti: “Le prevendite partiranno lunedì 28 febbraio alle 14 su Ticketone e Ticketmaster. Suoneremo pezzi nuovi, meno nuovi e vecchi, ci sarà spazio per chi ci segue da sempre e per chi ci ha scoperto ieri. Ci vediamo in quest’estate Antartica”.