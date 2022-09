Oroscopo Paolo Fox settimanale 3-9 ottobre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 3 al 9 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi primi giorni di ottobre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Una settimana all’insegna dell’amore per i nati nell’Ariete. Senza più l’opposizione di Venere, si prospettano giorni positivi dal punto di vista sentimentale, pieni di passione ed avventure. Attenzione ai conflitti nel fine settimana.

Potreste scontrarvi con qualcuno a cui tenete. Non trascurate il portafogli, le finanze vanno sempre gestite con cura.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Con Venere contro, i nati nel Toro dovranno superare una settimana piagata da dubbi ed esitazioni in amore. Meno pensieri in ambito lavorativo, dove potranno godersi un po’ di meritata tranquillità. Questo periodo rilassante sarà turbato da alcune spese improvvise. Non esagerate e siate oculati.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Si procede spediti sul lavoro per i nati nei Gemelli, che riusciranno a raggiungere i propri obiettivi. Un po’ di gelo per quanto riguarda il cuore, poca passione e voglia in questi giorni. Ciononostante vi sentirete molto vicini al vostro partner, il vostro rapporto è più saldo che mai. Non lasciatevelo scappare.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Una settimana di intrighi per i nati nel Cancro, che potrebbero incrociare qualche persona interessante.

Che sia la persona giusta? Chi è già in coppia, invece, potrà sfruttare la positività di questi giorni per costruire qualcosa di concreto. Buone nuove sul lavoro: potrebbero aprirsi nuove e interessanti opportunità.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

I nati nel Leone si sentiranno il cuore freddo in questi giorni. Poco spazio per voli pindarici amorosi, non c’è abbastanza tempo. Le coppie dovranno provare a mettersi da parte dubbi e problemi in sospeso.

Si stringono i denti anche sul lavoro, con situazioni fastidiose dove dovrete ingoiare il rospo. Abbiate pazienza, passerà anche questa.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Grandi notizie in amore per i nati nella Vergine. È tempo di lasciarsi alle spalle le storie difficili e i cuori spezzati e di guardare avanti con ottimismo. Le coppie avranno l’opportunità di fare passi avanti, ma sarà necessario compiere delle scelte.

Niente pause sul lavoro, andate avanti senza farvi distrarre.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Qualche sospiro in amore in questi giorni per i nati nella Bilancia. Tante difficoltà inaspettate in ambito sentimentale. Ci sono tanti problemi accumulati da risolvere, le coppie dovranno fermarsi e trovare il tempo di discuterne. Non aggiungete ulteriore stress al vostro piatto: evitate eccessivi impegni di lavoro.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Venere osserva i nati nello Scorpione in questa settimana. La passione vi travolge, le amicizie più intime potrebbero nascondere qualcosa di più. In arrivo anche amori passati, pronti al ritorno di fiamma. Anche le coppie di lunga data godranno di un riavvicinamento. In ufficio arrivano buone notizie, tante novità positive.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Tanta nostalgia e indecisione per i nati nel Sagittario. La distanza dall’amore o la troppa ambizione potrebbero condizionarvi negativamente, rendendovi incerti tra passato e presente. Una volta superati gli scogli, ci saranno tante emozioni per le coppie nel fine settimana. Occhio però a non sperperare troppo.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

I nati nel Capricorno sentiranno il bisogno di fermarsi a riflettere in questi giorni. È il momento di fare una scelta importante in amore, ed è meglio non farsi trovare impreparati. Momento di pace per le coppie, che avranno modo di rilassarsi. Sul lavoro, avrete voglia di mettervi sotto e verrete premiati. Vi aspettano obiettivi ambizioni, ma con nuove responsabilità.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

Una settimana a due facce per i nati nell’Acquario. Da un lato l’amore porterà tanti momenti di tensione nella vita dei single. Dall’altro le coppie si sentiranno più intime e unite che mai. Il nervosismo ribolle anche sul lavoro, ma basterà un po’ di pazienza. Questo periodo concitato finirà presto.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 3-9 ottobre

C’è una luce all’orizzonte per i nati nei Pesci. I single potrebbero dare inizio ad una storia importante, mentre le coppie potrebbero ritrovare la pace tanto agognata. Periodo positivo anche in ambito lavorativo. Questa settimana potrebbe portarvi molte grandi soddisfazioni, godetevele.