Mauro Ghilardi (A2A) a Futuro Direzione Nord: “La denatalità colpirà tutti”

A2A si è posta a sostegno dei futuri genitori, avviando un progetto di life-caring, che prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro per un periodo di dodici anni. “Siamo un’azienda che si occupa di infrastrutture, e guardando più in là ci siamo resi conto che il problema della demografia ci avrebbe impattato – spiega Mauro Ghilardi, Chief People and Transformation Officer alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord presso Assolombarda a Milano.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

L’intervento di Mauro Ghilardi di A2A a Futuro Direzione Nord

Il progetto si rivolge a tutte le persone che attualmente lavorano in A2A, e che decidono di diventare genitori. Il finanziamento coprirà i primi 18 anni di vita dei figli dei nostri collaboratori e collaboratrici, articolandolo su tre filoni. Il primo riguarda il tempo, con l’aggiunta di un mese di maternità e paternità ai nuovi genitori.

Il secondo – prosegue Ghilardi – riguarda l’aspetto economico, prevedendo sussidi e rimborsi spese che vanno da importi più consistenti come i 3.250 euro per i primi tre anni di vita, ai 1500 euro al mese dal quarto anno, continuando a scendere dai 14 anni in poi, età in cui il contributo è di 200 euro.

Il terzo – conclude il Chief People and Transformation Officer di A2A – riguarda l’aspetto culturale, fornendo bonus libri, bonus baby-sitter, bonus campo estivi ecc. a partire dai sei anni del figlio. Con questo progetto, chi sta pensando di avere un figlio potrà avere maggiore respiro”.

Il ruolo della aziende a sostegno della genitorialità

“Il ruolo delle aziende a sostegno della genitorialità in Italia“. Questo uno dei temi che è stato sviluppato nell’ambito della XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. L’evento si è svolto lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano. Sul tema, al termine del panel “Welfare, natalità e politiche a sostegno delle famiglie“ Ghilardi, Chief People and Transformation Officer di A2A, ha raccontato il case study della sua azienda dialogando con Margherita Fronte, giornalista scientifica di Focus.