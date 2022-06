Per questa politica meglio fare un pisolino

Beh, francamente a me il centrodestra e pure il centrosinistra hanno decisamente rotto le scatole. Io odio la politica che parla di politica. Salvini che litiga con Meloni che litiga con Berlusconi che racconta le barzellette. Ma di che cosa stiamo parlando?

A ottobre si rischia il razionamento e questi litigano e raccontano barzellette?

Qui a ottobre si rischia il razionamento e questi litigano e raccontano barzellette? E nel centrosinistra? Esultano perché gli altri sono più scarsi, ed Enrico Letta gioca a fare il morto: non dice nulla, non propone nulla, non fa nulla.

La conseguenza è che invece di avere come avversari la Lega di Salvini, che sicuramente è di destra, ma non è tanto destra quanto la Meloni, appunto ha sostituito una destra che almeno a nord è moderata con una destra che da nord a sud è sicuramente dura e pura. Bel risultato, complimenti.

Io non ne posso più dei governi tecnici

Io non ne posso più dei governi tecnici, e dire che Draghi pure è un ottimo presidente del consiglio.

Io non ne posso più di non sentire un’idea che sia una. Io non ne posso più. E anche gli italiani: col cavolo che rinunciano a un giorno di mare per andare a votare per i ballottaggi. Per una politica del genere manco al pranzo domenicale dalla mamma, o al pisolino pomeridiano, val la pena rinunciare.