Il merito di Schlein su De Luca. Ma il Pd lo vede solo ora?

Caro Pd, te ne sei accorto adesso di Vincenzo De Luca? Ora ti sei accorto che c’è qualcosa che non va, che il sistema di potere (sì, si chiama sistema di potere) del vicerè è qualcosa di talmente assurdo e incredibile da richiedere il sogno di fare un terzo mandato sul trono?

Ora il Pd si è accorto che Vincenzo De Luca è un problema. Non se ne era accorto negli anni in cui De Luca faceva da controcanto alla Lombardia, sul Covid, e veniva indicato come esempio di ottima gestione. Non se ne era neppure accorto – ipocriti e stupidi – quando mandavano a Napoli candidati di altre Regioni a farsi eleggere in Parlamento, usando quei territori come luoghi da arare in termini di voti. Esattamente come hanno fatto con Milano, con i paracadutati. Non se ne erano accorti che Vincenzo De Luca era quello che è sempre stato, ovvero un politico cinico, della Prima Repubblica, pronto a tutto pur di mantenere il potere? E dire che non solo è uscito, qua e là, sui giornali.

Non solo è stato pure messo nero su bianco nel libro di un ex parlamentare, Federico Conte

Non solo è stato detto, qua e là, da esponenti politici svillaneggiati dal governatore campano. Non solo è stato pure messo nero su bianco nel libro di un ex parlamentare, Federico Conte. No, bastava non essere ciechi per vedere che il fatto di farsi la sua trasmissione televisiva senza contraddittorio, e poi diffonderla urbi et orbi, con una ironia – sia detto con ammirazione – oggettivamente divertente, non era una roba normale. E non era una roba normale far crescere il figlio politicamente nello stesso orticello. Perché no, non è normale tutto questo in un sistema che non sia una monarchia, neanche troppo illuminata. Rivendico, da queste parti, il non aver mai avuto simpatia per De Luca. Le sue scelte, le sue parole spesso offensive e quasi sempre sopra le righe, sono state e sono coltellate a chi ama la politica e ama i cittadini. Ora se ne accorge pure il Pd, e direi che questo è un merito di Elly Schlein. Ma come ogni medaglia, ha un rovescio. Di tutti quelli che sono venuti prima, negli ultimi 10 anni, come è possibile che nessuno abbia visto niente?