La vittima Montesano

E qui, andiamo a fare chiarezza. Primo: prendiamo per buona la fede dello staff die diciamo che non se ne sono accorti. Segno che evidentemente quella maglietta semplicemente non rappresenta più nessuna apologia del fascismo perché nessuno la vede più come tale.

Il tempo fa scordare le cose e l’ignoranza pure. E’ accettabile? No. Ma se non se ne è accorto lo staff immagino che neppure a casa qualcuno abbia mossa un sopracciglio. Eppure io non penso che lo staff non sapesse niente né che non si fosse accorto di nulla.