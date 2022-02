Gare illegali monopattino elettrico: accade a Roma VIDEO

Gare illegali monopattino elettrico: accade a Roma in piena notta e in strada. Una nuova moda illegale si è trasferita nelle città italiane.

Gare illegali monopattino elettrico: i tempi sono cambiati. Non più auto o moto, ma nelle strade i veri protagonisti, anche illegali e pericolosi, sono i nuovi mezzi di trasporto smart.

Gare illegali monopattino elettrico. VIDEO

Negli annali delle gare illegali si sono iscritti anche i monopattini elettrici. Incredibile ma vero. Una gara illegale dei nuovi mezzi di trasporto è stata ripresa nelle strade di Roma in piena notte.

La gara è andata in scena a Roma, precisamente da Ponte delle Valli, un viadotto sul fiume Aniene nella zona nord della Capitale che collega i quartieri Trieste e Montesacro.

Nel video pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, si vedono sette individui allineati su a bordo di sette monopattini elettrici, con luci rosse posteriori in evidenza. A un certo punto, i sette scattono e portano i loro monopattini a velocità elevata, nel tentativo di superarsi l’un l’altro. Ecco il breve filmato:

Il tutto ovviamente mentre anche altre macchina sfrecciano sulla strada. Una nuova moda “illegale” si è trasferita nelle strade delle città, forse anche più pericolosa per i mezzi esili utilizzati. Sono più facili da utilizzare e procurarseli, ecco perché c’è il rischio che si possa diffondere a macchia d’olio nelle città non solo italiane ma di tutto il mondo.