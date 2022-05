Il rublo ai massimi è la dimostrazione dell’ipocrisia degli stati Ue

. Basta prendere in giro la gente dicendo che Zelensky, a cui – come ha sottolineato– manca solo la sagra della porchetta di Ariccia per le sue esternazioni e la sua presenza costante sulla stampa,

Bisogna dire la verità. L’Ucraina sta perdendo. E’ previsto un tracollo del 40 per cento del PIL interno. E’ prevista una carestia. Non ci sono più donne nel paese né bambini né scuole perché sono tutti fuggiti (e giustamente). Altro che riconquista! E’ prevista una recessione in tutta Europa, che sta mandando miliardi di euro di armi. E in tutto questo Putin sta vincendo finanziato dal gas che noi gli compriamo con la valuta che lui vuole, grazie alla quale le sue casse probabilmente sono pure più piene di quando ha cominciato questa follia.