Il caso della bidella pendolare che ha smesso di pendolare

L’ultima sulla bidella pendolare, e poi caliamo il sipario sul solito penoso caso social italiano. A chiudere la vicenda senza ulteriori strascichi possibili è Francesco Oggiano, giornalista notissimo su Instagram e TikTok, oltre che scrittore e autore di una newsletter imperdibile per chiunque si occupi di informazione, ovvero Digital Journalism.

Il documento del Ministero e il fact-checking

Che cosa fa Francesco Oggiano QUI? Invece di andare fuori dalla scuola a capire se è proprio vero che la bidella pendolare sia riuscita a fare Napoli-Milano e Milano-Napoli tutti i giorni con l’alta velocità, o se è proprio vero che tutti i giorni andava a scuola sentendo le insegnanti e gli studenti, si procura un documento del Ministero che in maniera inequivocabile spiega che:

1) La bidella pendolare ha pendolato anche un po’ poco. Tra malattie, permessi eccetera, l’eroica bidella pendolare a scuola non ci è proprio andata dal 2 novembre 2021 al 31 agosto 2022.

2) Torna a scuola a settembre, ma salta praticamente tutti i sabati e metà dei lunedì. Week end lunghi per permessi assolutamente legittimi.

3) Il 5 novembre passa di ruolo. Tradotto: viene assunta a tempo indeterminato. Qualche giorno dopo si assenta per malattia tutto il mese. Addio novembre, fa qualche giorno a dicembre e poi va in vacanza come tutti. A gennaio esce la notizia. E che cosa fa la mitica bidella pendolare? Non pendola più. Un nuovo congedo per cure, assolutamente legittimo, che la terrà a casa fino a fine anno. Ovviamente scolastico.

Quindi, la traduzione della storia. Una bidella esce sui giornali perché racconta di essere pendolare tra Napoli e Milano e di essere eroica perché si sveglia all’alba e crolla sul divano esausta per ricominciare la mattina dopo perché gli affitti delle case a Milano sono insostenibili. Poi si scopre, ed è incontrovertibile, che ha pendolato ben poco. E che pendolerà proprio zero fino alla fine di questo 2023 che è appena cominciato. Ovviamente dopo essere passata a tempo indeterminato. Bisogna aggiungere altro? Basta così?