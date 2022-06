“Guadagnare con la mente”: i consigli che aprono al cambio di vita

E’ tutta una questione di testa. Quante volte lo sentiamo dire? Spesso ci crediamo poco, magari, eppure è proprio così. E il libro di Andrea Maurizio Gilardoni “Guadagnare con la mente” (Mind Edizioni) lo conferma, offrendo una serie di consigli che aprono al cambio di vita.

“C’è una legge cui non si sfugge! Ciò che pensi determina ciò che dici, ciò che dici ciò che fai, e ciò che fai il risultato che ottieni.

Dunque, se vuoi cambiare il tuo fuori devi partire dal tuo dentro“. Questo il presupposto da cui parte Gilardoni. “Molte delle scelte che fai – spiega – sono risposte automatiche alle situazioni che ti si presentano. Rispondere automaticamente agli stimoli e alle circostanze ha un pregio: si va veloci e senza fatica. E ha un difetto: ci si allontana da se stessi, dalla propria autenticità. Agire in base a credenze inconsce che non ti appartengono o non ti appartengono più, ti porta fuori strada, verso una meta che, in quanto estranea, sarà incapace di farti sentire bene“.

Leggendo il libro, si scoprirà che si può imparare a conoscere e a governare la mente e che passare da una mente che mente a una mente che rende significa soprattutto ritrovare la strada di casa. La strada del ben-essere e dell’autenticità. Questo sarà il viaggio più importante della vita di ognuno: conoscere e riplasmare se stessi farà guadagnare in termini di consapevolezza, responsabilità, autenticità e libertà.

L’AUTORE

Andrea Maurizio Gilardoni è noto nel mondo dell’imprenditoria e della formazione del real estate, fondatore tra l’altro di Case Italia, attiva nel settore delle aste e dei crediti immobiliari, e di Rendimento Etico, la prima piattaforma italiana di crowfounding immobiliare che nei primi due anni di attività ha erogato oltre 45 milioni di finanziamenti.

In parallelo ha sviluppato un’attività formativa nell’area motivazionale.

Nato in una famiglia di ristoratori, nei primi trent’anni della sua vita ha vissuto nella convinzione di essere sulla strada giusta. Ma quando è nata la sua prima figlia, sì è reso conto che non era quella la vita che desiderava. Andando controcorrente, ha deciso di reinventarsi partendo dalla mente. Era il 2007: da allora ha ideato aziende milionarie e corsi di formazione in cui trasmette ogni giorno il suo “messaggio di possibilità”.

Con questo libro si propone di aiutare le persone a scovare il “possibile” che c’è in tutti noi in modo che chi lo desidera possa cambiare vita.

Andrea Maurizio Gilardoni

Guadagnare con la mente

Mind Edizioni

Pagine 256

€ 19,00