Gianni Morandi a Taormina: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Gianni Morandi a Taormina si esibisce in occasione della seconda parte del suo tour in terra siciliana con i biglietti ancora disponibili.

Gianni Morandi a Taormina si esibisce in concerto in occasione della seconda parte del suo tour che lo sta portando in diverse città italiane. Il cantautore bolognese continuerà il suo giro anche nelle prossime settimane e mesi.

Gianni Morandi a Taormina: scaletta delle canzoni

Gianni Morandi si esibisce in concerto a Taormina nel Teatro Antico nella serata di giovedì 10 agosto. Continua così la seconda parte del tour “Go Gianni Go” che lo porterà in giro per l’Italia a far sentire i suoi più grandi successi. Ecco la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora

Se non avessi più te

Anna dalla porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Un mondo d’amore

Canzoni stonate

Chimera

Il giocattolo

Non son degno di te

La fisarmonica

Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

MEDLEY Se puoi uscire una domenica/Andavo a 100 all’ora/Fatti mandare dalla mamma+Malibu (ft. Sangiovanni)/In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si può dare di più

Banane e lampone

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Ma è solo l’inizio perché il tour di Morandi continua nelle prossime settimane e mesi in giro per l’Italia.