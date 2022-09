Contro Putin cuocere gli spaghetti a fuoco spento

Ma che davvero? Davvero stiamo parlando di spegnere il gas allo spaghetto per combattere contro Putin?

Ma che davvero? Davvero stiamo parlando di spegnere il gas allo spaghetto per combattere contro Putin? La notizia ha anche una genesi “nobile”. Il premio Nobel Parisi ha detto che gli spaghetti si cuociono anche così, risparmiando un pochino. Nella migliore tradizione italica, lo chef l’ha preso sul serio e gli ha detto che si cuociono ma si scuociono. E poi via sui social: migliaia di persone che provano lo spaghetto “alla Parisi”.

L’altro giorno, poi, il primario del policlinico Gemelli di Roma spiegava che “vivere a 19 gradi non è un dramma, si possono anche perdere i chili di troppo“.

Vi pare che la guerra contro Putin possiamo vincerla cuocendo gli spaghetti a fuoco spento?

In effetti sarà per questo che d’estate invece l’aria condizionata la mettiamo a 16 gradi, per dimagrire. Battute a parte, ma vi pare che la guerra contro Putin possiamo vincerla cuocendo gli spaghetti a fuoco spento? Oppure è forse un po’ più serio iniziare a dire che gli edifici pubblici dovrebbero essere meglio coibentati, e i termosifoni aver su le valvole termostatiche, così che nei vari ambienti ci sia la temperatura giusta.

E che magari nelle scuole se non ci piovesse dentro forse non ci sarebbe neanche bisogno di tenere le caldaie a tutta manetta?

Il 110 per cento non è servito a ristrutturare i palazzi della pubblica amministrazione

Ah già, ma c’è stato il 110 per cento. Che – purtroppo – invece di aver rimesso a posto i palazzi della pubblica amministrazione (comuni, scuole, ospedali eccetera), e magari anche le case popolari di tutta Italia, è servito ben bene a ristrutturare prima di tutto le case comprate dai ricchi per “approfittarne” e poi anche a qualche altro, che giustamente ha colto la palla al balzo.

Nel mentre, è giusto ricordarlo, ci sono state magagne talmente enormi di truffe eccetera che a un certo punto lo Stato ha dovuto dire stop.

Quindi, ricapitolando: il nuoto è uno sport completo. Prendere le scale fa bene e fa risparmiare l’energia elettrica dell’ascensore e nelle ore più calde è meglio non uscire. Gli spaghetti si cuociono anche con il gas spento. Per l’esperimento sul vapore acqueo vi rimandiamo alla puntata di domani.

Mi raccomando di chiedere alla mamma di farvi vedere le goccioline sul coperchio.