Allerta meteo 20 luglio su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia: temporali e Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo con rischio ti temporali in alcune regioni del Nord. Dunque, mentre su nolte regioni, in particolare, tra il centro e il sud regna solo il caldo afoso, le precipitazioni estive fanno scattare ugualmente l’allerta.

Allerta meteo 20 luglio su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia: temporali

Allerta gialla per rischio temporali, giovedì 20 luglio, su Veneto, Friuli Venezia Giulia e parte della Lombardia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità in particolare per alcune regioni del Nord in cui sono state annunciati dei temporali:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

