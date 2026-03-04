Il figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, risulta il principale candidato come successore del padre, divenendo così nel caso la nuova Guida Suprema dell’Iran. La notizia, riportata da media vicini all’opposizione iraniana, arriva in un contesto segnato da forti tensioni: il padre, Ali Khamenei, è stato ucciso in un attacco israelo-americano su Teheran e sarà sepolto nella sua città natale Mashhad, nel nord-est del Paese.

Il profilo di Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, 56 anni, nato a Mashhad nel settembre 1969, è stato a lungo considerato il figlio più influente del defunto Ali Khamenei e un possibile successore alla guida della Repubblica Islamica. Secondogenito e figlio prediletto, Mojtaba è un politico e religioso che ha costruito solide relazioni con le forze di sicurezza iraniane, in particolare con i Pasdaran. Tra il 1987 e il 1988 ha prestato servizio nella guerra Iran-Iraq, mentre nel 1999 ha continuato i suoi studi a Qom per divenire chierico. “Era da tempo considerato il figlio più influente di Khamenei e un possibile successore di suo padre come leader supremo”, si legge nelle ricostruzioni delle fonti.

Mojtaba Khamenei ha sostenuto l’ex presidente Ahmadinejad durante le controverse elezioni presidenziali del 2005 e del 2009. Secondo alcuni media, è possibile che abbia giocato un ruolo di primo piano nell’orchestrare la vittoria elettorale del 2009. Non mancano ombre intorno alla sua persona: “Mojtaba è anche una figura chiacchierata per presunti arricchimenti, con proprietà immobiliari anche in Occidente, di cui ha parlato in una recente inchiesta Bloomberg.” Il suo nome, almeno ufficialmente, non era stato dato tra i candidati favoriti poiché il padre indicava avversità a una dinamica dinastica. Tuttavia, secondo Iran International, circa un anno e mezzo fa era già stato segretamente scelto come successore.

La presunta morte di Mojtaba durante l’attentato

Dopo l’attacco in cui sono morti Ali Khamenei, la moglie e alcuni familiari, erano circolate voci secondo cui anche Mojtaba fosse rimasto ferito o addirittura ucciso. Secondo l’agenzia di stampa Mehr, però, Mojtaba Khamenei è “sano e salvo e illeso nell’attentato”. Le autorità emiratine confermano che “le autorità hanno spento un piccolo incendio, ma non ci sono state vittime”. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha aggiunto: “Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all’edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo.”

Prospettive future

La probabile ascesa di Mojtaba Khamenei alla massima carica della Repubblica Islamica apre una fase densa di incognite. Non è chiaro se proseguirà la linea paterna o se apporterà cambiamenti significativi, né quanto il suo passato controverso influenzerà i rapporti con l’Occidente e con le fazioni interne al regime. Molti osservatori attendono di vedere come la sua leadership inciderà sugli equilibri geopolitici della regione.