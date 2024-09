Tony Effe fa outing a Fedez, lui si fa scudo con i figli: chiudete ‘sto dissing e tornatevene al circo!

Tony Effe ha raggiunto un nuovo picco di degrado con il “brano” dal titolo ‘Chiara’ il cui testo è una biascicata invettiva senza sconti al rivale di dissing Fedez. Aridaje. In quello che dovrebbe essere il ritornello, la mezza voce di ‘Sesso e Samba’ fa addirittura outing al rapper di Rozzano: “Ti piace uomo oppure donna?/Non ti devi sentire in colpa”. Inoltre, lo definisce “il nuovo Lele Mora, la p*ttana di Corona” ma, tra le varie amenità, c’è perfino di peggio. In una versione, poi cancellata ma ai social non sfugge nulla, del barrito si sente Chiara Ferragni parlare del marito. L’insalata bionda dice: “A gennaio cercava di trovare un modo per comprarsi gli streaming”. Riferimenti sparsi, poi, a una liaison extraconiugale con Taylor Mega e a una certa predilezione di Federico Lucia per la cocaina. Le vergate sono potentissime, deflagranti e sicuramente fuori luogo, a dirne il meno. Per quanto il dissing, come genere, non preveda carezze e coccole, Fedez qui ha avuto la sfortuna di imbattersi in uno ancora più nano di lui e con la sindrome di Napoleone perfino più sviluppata della sua. Doveva accadere, prima o dopo. Federico Lucia e Chiara Ferragni, però, sono intervenuti tramite storie Instagram solo per dire “lasciate stare i nostri figli”. Figli che sono semplicemente citati nel tremendo componimento, mai presi in giro. Tutto il resto la ex royal couple non l’ha proprio sentito? Immaginiamo di sì e immaginiamo pure che, pur in questo periodo di crisi nera, i due restino, purtroppo, draghi della comunicazione. Col pubblico pecorone a dar loro ancora spago, nonostante tutto. Andiamo, con ordine, a dragare questo nuovo abisso. Sperando che ‘sto dissing si chiuda qua, abbiamo finito i timpani da sacrificare alla causa.

Cos’ha detto davvero Tony Effe riguardo ai figli dei Ferragnez

Povero Fedez! Vita e carriera trascorsi a far firmare NDA (accordi di non divulgazione) a chiunque orbitasse nella sua vita e poi arriva un burino qualunque, Tony Effe, a spifferare ogni segretuccio. Vero o falso, si vedrà. Le accuse che il trapper in ‘Taxi sulla luna’ rivolge a Federico Lucia sono gravissime: tramite la voce della sua stessa (ex) moglie mette in pubblica piazza come il reuccio di Instagram volesse comprarsi gli streaming dei propri brani per ottenere risultati più adatti al suo ego. Poi la questione dell’outing, pratica totalmente incivile ieri come oggi. Sulle dipendenze soprassediamo, preferendo soffermarci, invece, sul casus belli, ovverosia il falso mito che sta facendo imbufalire tutti quanti: “Gli ha toccato i bambini, è una vergogna, non doveva metterli in mezzo!”. Bene, se in linea di principio concordiamo, cosa ha detto Tony Effe dei royal pupi nel testo di ‘Chiara’? Tenetevi forte: “Li hai fatti solo per postarli, chissà cosa penseranno quando saranno grandi“, “Dici di somigliare a Leone, ma sei un coniglio”, “La prossima figlia chiamala Sconfitta”. È cristallino che i piccoli qui siano soltanto nominati e che l’obiettivo delle frecciate sia il padre, mai loro. Eppure, Ferragni e Lucia, non sapendo come difendersi da cotanto tsunami di palta, si sono fatti scudo con la prole, tanto per cambiare. Perché a nessuno piace chi attacca i bambini. Pure quando, in realtà, non l’ha fatto. Draghi della comunicazione paracarra, va riconosciuto. E pecorone chi je crede e sui social si scorna con chiunque ripetendo il bel messaggio della (ex) coppia. Perché se hanno scritto così, un motivo c’è. E certo che c’è. Solo, non è quello candido e pure come pensate voi. Sempre ammesso che ancora pensiate, ovvio.

È ora che questo dissing finisca, tornassero tutti al circo!

Nonostante il danno acustico, può anche essere stato divertente per i primi cinque minuti. Questo dissing, però, in soli due giorni ha già esondato ogni argine di piccolezza umana e disperazione delle masse. I suoi protagonisti hanno dato il peggio di loro stessi, Tony Effe sdrucando el boton dell’outing a Fedez e Federico Lucia tentando di pararsi le terga facendosi scudo con la dolce prole. Prole che sia lui che la ex moglie hanno ostentato sui social fin dalla primissima ecografia, piazzandola alla mercé di chiunque per smarchettare e/o dare l’impressione di questa famiglia del Mulino Bianco rivelatasi presto o tardi inesistente nella realtà fattuale. Curioso che ora reclamino privacy per i pupi, quando da marito e moglie sono stati i primi a non concedergliene nemmeno un vagito. Tempesticamente opportuno anche l’intervento di Chiara Ferragni che per la prima volta si esprime scrivendo di lasciar stare lei e i suoi figli, appunto. Una coincidenza il fatto che si esponga soltanto ora, quando quell’audio in cui dice che l’ex marito voleva “comprarsi gli streaming” corre sul web e può trasformarsi in un cetriolo micidiale per lei, in fase processuale per la causa di divorzio. Il vocale in questione, poi, solleva altri dubbi: come mai rivelare cotanta nefandezza proprio a Tony Effe? L’insalata bionda deve aver riposto molta fiducia in boccoli mori. Perché? Tutte domande che, lo speriamo di cuore, non troveranno risposta nel prossimo capitolo di questo dissing. Bimbi (t)rapparoli, non vi si regge davvero più. Voi e gli animi miserrimi che state dimostrando di possedere. Tornatevene al triste circo delle vostre vite che in questo caso, davvero, nessuno s’offende.