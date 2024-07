Vacanze low-cost? Si può: dieci mete internazionali (una costa meno di 15 dollari al giorno)

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Se non avete ancora prenotato il vostro viaggio per le vacanze estive, vi elenchiamo la top 10 delle mete internazionali più economiche. A differenza di quanto si possa pensare, non dappertutto i prezzi sono folli. Spoiler: nella classifica che vi proponiamo c’è tanta Asia. Ma non solo.

Biglietti aerei, hotel, escursioni e chi più ne ha più ne metta. Il caro vacanze ha spinto molti italiani a rinunciare alle ferie estive. Per la precisione, secondo un’indagine realizzata da mUp Research e Bilendi per Facile.it, saranno circa 3,7 milioni i cittadini italiani che resteranno a casa. Ma siamo davvero sicuri che non esistano mete economiche da prendere in considerazione?

Certo, viaggiare all’interno dell’Italia è sempre più costoso, così come alloggiare nelle località balneari della Penisola. Che fare, allora? Semplice: dare un’occhiata a possibili alternative.

Dall’Asia all’America Latina, e pure in alcune aree dell’Europa, non mancano luoghi allettanti e al contempo a buon mercato. Insomma, nonostante l’inflazione e l’aumento generale dei prezzi, ci sono ancora posti meravigliosi da visitare nel mondo, dove è possibile vivere un’esperienza straordinaria senza spendere una fortuna.

Le mete più economiche dove trascorrere le vacanze estive

La classifica che vi proponiamo proviene da un report realizzato da Kiplinger. La classifica si basa sul costo medio giornaliero stimato che i viaggiatori pagheranno una volta raggiunta la destinazione, prendendo in esame i prezzi giornalieri per l’alloggio e il cibo (calcolato per una singola persona).

Attenzione: l’elemento mancante è il biglietto aereo. Difficile fare altrimenti, visto che i costi dei voli variano così tanto a seconda del periodo dell’anno, dalla meta di partenza e di arrivo, e che non avrebbe senso considerarli. Fatta questa doverosa premessa, ecco la top 10 delle mete più economiche per l’estate 2024.

Il decimo posto è occupato da un Paese europeo: il Portogallo. Si tratta di una delle destinazioni più convenienti del Continente, avendo un costo medio giornaliero di circa 147 dollari. Scendendo nei dettagli, a Lisbona e dintorni è stato calcolato un costo medio dell’alloggio (per una persona) di 63 dollari e un costo medio per i pasti di 43 dollari.

Al nono posto voliamo nella Repubblica Dominicana, che forma metà della seconda isola più grande dei Caraibi (Hispaniola), mentre Haiti di lingua francese costituisce la metà occidentale. Da queste parti abbiamo un costo medio giornaliero di 146 dollari, dell’alloggio di 89 e dei pasti addirittura di 39.

America Latina, Asia e Africa: le idee che non avevi

Segue la Turchia, a cavallo tra Europa e Asia, con un costo medio giornaliero di 130 dollari, da aggiungere ai 53 per l’alloggio e 33 per i pasti.

Il settimo e sesto posto sono occupati da due Paesi dell’America Latina: il Messico (Costo medio giornaliero di 118 dollari, alloggio di 46 e pasti di 27) e il Costa Rica (costi rispettivamente di 115, 58 e 24 dollari).

Al quinto posto troviamo il Sudafrica, con un costo medio giornaliero di 90 dollari, alloggio per una persona di 48 e pasti di 21.

Ci spostiamo quindi in Asia con la Thailandia. I voli per questo Paese possono essere costosi ma compensano gli 81 dollari giornalieri medi richiesti, i 35 per l’alloggio e i 17 per i pasti. Stesso discorso per il Vietnam: costo medio giornaliero di 59 dollari, dell’alloggio di 26 e dei pasti di 14.

Chiudono la top 10 l’Indonesia (58, 30 e 15 dollari) e il Laos (14, 5,70 e 5,54 dollari). Le idee adesso non vi mancano. Non resta che scegliere la meta e incrociare le dita per un volo economico.