“Il lobbista”: Fabio Massa presenta il suo libro alla Hoepli di Milano

Presentazione, mercoledì 19 giugno, del libro “Il lobbista” di Fabio Massa. Con l’autore dialogheranno Luca Levati, direttore di Radio Lombardia, e Alessia Liparoti, giornalista. L’appuntamento è alla libreria Hoepli alle ore 18:00 (Via Hoepli 5, Milano).

Milano e il potere: “Il lobbista”, il primo romanzo di Fabio Massa

Sullo sfondo di una Milano cinica, sofisticata e pregiudicata, la lunga discesa nell’abisso del potere di un uomo che lotta per ritrovare se stesso. Arriva in libreria e negli store online (LINK AMAZON QUI) per Laurana editore “Il lobbista”, primo romanzo di Fabio Massa, giornalista ed imprenditore, editore di Affaritaliani.it.

Un romanzo alla Grisham, caratterizzato da continui colpi di scena. Al centro di tutto un lobbista. Uno di quelli bravi, che conoscono tutti, che lavora nel posto giusto per fare affari: la Milano cinica e spietata nella quale il denaro circola senza limiti. Un uomo che si muove a suo agio in un mondo fatto di giochi sporchi, infamie giornalistiche, avvenimenti tanto scandalosi da risultare ridicoli. In una città di hotel e grattacieli, tra potenti e manager, irreprensibili alla luce del giorno, più opachi e ambigui nell’atmosfera seducente dei ristoranti stellati. A.F.M. scoprirà di non essere solo una sigla, ma un uomo, Alberto. Sempre più perso in una città che tutto dà e tutto toglie, senza alcun freno inibitorio.

Il lobbista è un’opera dalle tinte noir che ha una particolarità unica: se infatti il protagonista appartiene alla fiction, e così la sua strabiliante vicenda, ogni storia è frutto del racconto del reale e dunque vera e non solo verosimile.

FABIO MASSA – IL LOBBISTA

Laurana editore (collana Rimmel)

232 pagine

18 euro