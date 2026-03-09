Essere per esserci. E non solo apparire: a Milano la presentazione del libro di Agostino Picicco

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 17, a Milano si terrà l’incontro pubblico “Essere, non solo apparire. Presenza, senso e relazioni nei social”, occasione per presentare il libro di Agostino Picicco “Essere per esserci. Sui social con testa e cuore”. L’appuntamento è organizzato dalle Paoline insieme all’Associazione Regionale Pugliesi e si svolgerà presso l’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala, in via Silvio Pellico 6 (secondo piano, Galleria di piazza Duomo).

Un confronto sul senso della presenza digitale

L’incontro si propone come un momento di riflessione sul rapporto tra identità personale, comunicazione e social network. Il volume di Picicco invita infatti a interrogarsi su come le piattaforme digitali influenzino abitudini, linguaggi e relazioni, in un’epoca in cui la presenza online appare sempre più inevitabile. Il libro analizza con uno sguardo critico ma aperto l’impatto della comunicazione digitale sulla società e sull’identità individuale, offrendo strumenti utili per maturare una presenza consapevole e responsabile nel mondo dei social.

Il testo propone una riflessione sull’uso della tecnologia che non si limiti alla dimensione dell’immagine o della visibilità. L’invito è a presentarsi online per ciò che si è realmente, coltivando un utilizzo equilibrato delle piattaforme digitali. La prospettiva suggerita da Picicco punta infatti a un uso consapevole dei social, che tenga insieme gestione del tempo, rispetto delle relazioni e attenzione a un nuovo galateo digitale, senza perdere di vista la centralità delle relazioni reali accanto a quelle virtuali.

L’appuntamento milanese sarà introdotto e moderato dal giornalista di Famiglia Cristiana Antonio Sanfrancesco. A dialogare con l’autore saranno Camillo De Milato, presidente dell’Osservatorio metropolitano di Milano e dell’Associazione Regionale Pugliesi, Mario Furlan, presidente dei City Angels e autore della prefazione del volume, Giuseppe Selvaggi, scrittore. L’incontro sarà quindi un’occasione di confronto su etica della comunicazione, identità digitale e responsabilità nell’uso dei social media, temi sempre più centrali nella vita pubblica e privata.

ESSERE PER ESSERCI

Sui social con testa e cuore

Agostino Picicco

Prefazione di Mario Furlan

pp. 144 – € 12,00

