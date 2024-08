Divorzio J. Lo/Ben Affleck: la morale della favola è che non puoi fidarti di chi non ti scopa

Divorzio alla californiana. Mentre questa estate pigra di gossip si avvia alla conclusione, deflagra la news del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. A due anni dal giorno del sì, la coppia si dice addio definitivamente (?). E sui social è un fiorire di tweet malinconici in merito all’amore eterno. “Se non ce l’hanno fatta nemmeno loro, figuriamoci noi!”, commentano i più disillusi su X. Proiettare in perfetti sconosciuti celebri ogni speranza verso l’effettiva durata dei sentimenti umani è uno dei principali bias cognitivi dei nostri tempi. Posto ciò, che tra la Jenny ‘from the block’ e il meno apprezzato tra i Batman non potesse funzionare era già chiaro da molto prima che si sposassero. Non è malignità, soltanto cronaca fattuale. Ricordate, per esempio, il chiacchierassimo prenup (contratto pre-matrimoniale, ndr)? Esatto, quello che, tra le altre cose, imponeva ai piccioncini, nero su bianco, di “dover” fare sesso almeno quattro volte a settimana. Beh, certo! Stai con Jennifer Lopez/Ben Affleck, hai per forza bisogno di un promemoria per ricordarti che cosa potresti farci, oltre al torneo di burraco della domenica. Che quello non si tocca, ovvio.

