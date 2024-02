Sardegna, Fiano: “Centrodestra non è imbattibile e Pd è il traino giallorosso”

L'esponente e già deputato del Partito Democratico, Emanuele Fiano, commenta a True-News.it la vittoria del Campo Largo in Sardegna

Perché leggere questo articolo? La vittoria inaspettata della candidata giallorossa Alessandra Todde in Sardegna ha scosso il panorama politico nazionale. L’ex deputato del Pd Emanuele Fiano ha commentato a True-News.it il risultato delle regionali, partendo dalla valutazione sbagliata della destra fino ad arrivare alle previsioni di voto in Abruzzo

“Ottima vittoria del PD e Alessandra Todde, ottima scelta di candidatura con i 5 Stelle e gli alleati“. L’ex deputato del Pd Emanuele Fiano ha commentato con entusiasmo a True-News.it il risultato delle elezioni in Sardegna vinte dalla candidata del Campo Largo Alessandra Todde. Fiano, dopo cinque legislature consecutive come deputato, ha abbandonato il proprio seggio alla Camera dei Deputati nel 2022 dopo la sconfitta contro Isabella Rauti di Fdi nel collegio uninominale di Sesto San Giovanni.

Fiano: “La destra non è imbattibile”

“Grave sconfitta in particolare di Giorgia Meloni che ha voluto questa candidatura sottraendo il candidato alla Lega e ai Sardisti. Dimostra che la destra non è imbattibile e che manca di una classe dirigente politica capace di sentire gli umori del popolo”. Così ha commentato Fiano la sconfitta del candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “Se un sindaco uscente prende il 35% nella sua città significa che è stata una valutazione sbagliata. Dal voto disgiunto è evidente che l’ha usata come arma di mutazione del risultato elettorale. Sono considerazione che devono fare loro“.

L’ex deputato: “Speranzosi sulla candidatura di D’Amico in Abruzzo”

“Nessuno di noi ha la palla di vetro.” Ha commentato così l’ex deputato del Pd riguardo un pronostico sui risultati delle regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo. “Quella di D’Amico è una candidatura totale perché anche il terzo polo lo appoggia e noi siamo molto speranzosi“, ha continuato Fiano. “E’ difficile fare un parallelo con la Sardegna ma sicuramente c’è stata una resa dei conti nel centrodestra“.

Fiano: “Pd rimane traino dell’alleanza”

Sul rischio che questa vittoria della candidata del M5S possa far diventare i 5stelle il cavallo trainante dell’alleanza, Fiano ci ha tenuto a specificare che “il Pd rimane forte“. Trainante, secondo l’ex deputato, rimane “il Pd essendo stato anche primo partito in Sardegna.” Secondo l’ex deputato, il Movimento 5 Stelle “ha avuto un risultato particolare” e decisiva è stata quindi l’alleanza con il Partito Democratico. Il Pd ha infatti ricevuto il 13,8% dei voti, quasi il doppio del 7,8% del Movimento Cinque Stelle, confermando la figura del partito di Elly Schlein come senior partner della coalizione.