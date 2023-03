Sport, i flirt e gli amori del mese

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi. Mettevi comodi per appropinquarsi alla stagione primaverile col botto!

Una chicca da rotocalchi di cronaca rosa

Iniziamo subito con una chicca da rotocalchi di cronaca rosa. C’è infatti un ex centrocampista di Serie A e che attualmente gioca all’estero che ha perso letteralmente la testa per una ex Miss Italia nostrana. Una passione così forte da spingere il calciatore a chiedere ripetutamente al suo procuratore di riportarlo in Italia. Mica facile visto quello che guadagna…

Un noto attaccante che si è separato dal suo storico agente a causa della…mamma!

C’è invece un noto attaccante che si è separato dal suo storico agente a causa della…mamma! Nessuna gelosia di sorta, bensì il mancato rispetto di un accordo che prevedeva il coinvolgimento nella gestione di mammà, alla quale sarebbero spettati anche parte dei compensi e delle commissioni. Quando si tratta di soldi però è difficile mettere tutti d’accordo e alla fine il genitore rimasto a bocca asciutta, è proprio il caso di dirlo, ha indotto il figlio a cambiare agenzia: si sussurra che i nuovi rappresentanti abbiano ringraziato la mamma in questione con un regalino speciale del valore di 1 milione di euro…

Quando le amicizie altolocate ti parano il sedere…

Qual è invece quell’emittente televisiva che avrebbe dovuto essere multata pesantemente dalla Lega di Serie A per aver trasmesso immagini delle gare non autorizzate? La sanzione alla fine non è stata comminata grazie alla discesa in campo di due club molto vicini all’editore di quella tv. Quando le amicizie altolocate ti parano il sedere…

C’è un volto femminile in ascesa dirompente negli ultimi 6 mesi

Restando nell’ambito del tubo catodico: c’è un volto femminile in ascesa dirompente negli ultimi 6 mesi, tanto che è possibile vederla ovunque. Spopola sui social con collaborazioni importanti, lavora per un club e va in onda contemporaneamente su due tv nazionali. Il tutto senza manco ancora aver conseguito il tesserino da pubblicista. I miracoli italiani: bel sorriso e curve mozzafiato valgono più di tanti anni di gavetta. Se poi ci aggiungete il fatto che si vocifera che la lei in questione abbia uno “sponsor” molto importante alle spalle, diventa tutto più chiaro sulla rapidità di tale ascesa…

Un ex volto del Tiki Taka targato Piero Chiambretti è pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi. Ne vedremo delle belle, in tutti i sensi…

C’è infine la compagna di un difensore di Serie A che – dopo averle provate tutte per emergere senza avere le carte giuste e in regola per il mondo dello spettacolo – ha deciso di provare a fare l’agente. Nuove Wanda Nara crescono…