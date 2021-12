Sorteggi Europa League: ecco le sfide da brividi delle italiane

Sorteggi Europa League non fortunati per le squadre italiane. Sarà fondamentale arrivare alle sfide con la giusta mentalità.

Sorteggi Europa League: a Nyon la fortuna ha girato le spalle alle squadre italiane. Sfide impegnative quanto suggestive fin da subito. Ci vorrà la giusta mentalità per evitare le solite brutte figure.

Sorteggi Europa League: le sfide delle italiane

Il sorteggio dell’Europa League dall’urna di Nyon non è stato favorevole per le squadre italiane. Tanti pericoli e squadre con uno spessore e blasone europeo non indifferente.

Il Napoli di Spalletti dovrà cedersela contro il Barça. Cerro la squadra di Xavi sta vivendo un momento storico e calcistico più buio della sua storia ma le qualità non mancano e da qui a febbraio il nuovo allenatore spagnolo proverà ad aggiustare la rotta.

Delle tre italiane forse all’Atalanta è andata meglio con l’Olympiacos ma la squadra greca ha un pubblico caldissimo che farà la differenza nella sfida in casa dei greci.

Infine, il Porto dell’ex Conceiçao sulla strada della Lazio. Una sfida da una parte suggestiva con l’ex calciatore dei biancocelesti che torna all’Olimpico da allenatore avversario. Dall’altra parte Maurizio Sarri sa come si vince in Europa League ma la rosa del Chelsea con cui ha vinto la competizione non è la stessa della Lazio che vive di alti e bassi in campionato.

Playoff di Europa League: tutte le sfide

L’Europa League sta diventando sempre più interessante ed avvincente. Ci sono squadre importanti e di un certo spessore europeo. Sarà dura per le italiane continuare il percorso. Gli spareggi per la fase eliminazione diretta si giocheranno il 17 e il 24 febbraio.