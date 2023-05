Si avvera il sogno di Gravina: in estate arriva la Figc TV

Gabriele Gravina ci stava pensando già da un paio d’anni. Il primo ad essere interpellato dal numero uno del calcio italiano era stato il compianto Maurizio Costanzo, al quale era stato domandato tramite la Fascino di produrre una web tv dedicata alla nazionale italiana.

Basta pregare in ginocchio Saxa Rubra per trasmettere su Rai2 o Rai3 le gare dell’Under 21

Il progetto poi non è decollato e complice la dipartita del celebre conduttore l’idea è rimasta nel cassetto. Fino a pochi giorni fa, quando Gravina – stanco dei tira e molla con la Rai – ha deciso di prendere in mano la situazione. Basta pregare in ginocchio Saxa Rubra per trasmettere su Rai2 o Rai3 le gare dell’Under 21 e su RaiPlay o sul Canale 57 l’Under 20.

La FIGC si mette in proprio e produrrà da sola le gare di tutte le nazionali giovanili azzurre

La FIGC si mette in proprio e produrrà da sola le gare di tutte le nazionali giovanili azzurre. Rigorosamente in streaming con un canale OTT che possa anche attrarre nuovi utenti tra il pubblico dei giovanissimi. Tanto che è in fase di sviluppo progettuale l’App della FIGC. Insomma, un salto nel futuro all’insegna della modernità.

In estate il lancio di FIGC TV

Il che permetterebbe on demand di rivedere sui social tutte le gare storiche dell’Italia, oltre alla dirette dei giovanili azzurre. FIGC TV, questo dovrebbe essere il nome del canale che vedrà la luce in estate in concomitanza con l’avvio della stagione calcistica 2023/24. E chissà che la Lega Serie A non possa prendere spunto per replicare l’idea nei prossimi mesi. Inoltre ci sarà la possibilità attraverso personaggi noti e influencer per riempire di format il canale e la app, con live pre e post partita.

In via Allegri hanno già scritturato il trio comico Gli Autogol

In tal senso in via Allegri hanno già scritturato il trio comico Gli Autogol che faranno in live su YouTube, Twitch e appunto su FIGC TV approfondimenti pre e post gare dell’Italia di Roberto Mancini abbinando agli eventi una chiave ironica che possa creare contenuti. Tra l’altro ci sarà anche la possibilità di vivere esperienze esclusive degne degli NFT tipo andare in trasferta con la Nazionale al seguito della squadra o assistere alle gare da postazioni privilegiate.

L’emittente di stato manterrà su Rai1 i diritti

Il tutto registrandosi in maniera gratuita sulla piattaforma della federazione. Una mossa approvata anche dagli sponsor che potranno veicolare i propri prodotti agli utenti registrati e profilati così da permettere alla FIGC di aumentare i ricavi e le sponsorizzazioni. Insomma, un circuito vittorioso e virtuoso per tutti. Almeno sulla carta. Perché poi bisognerà vedere i reali risultati dell’iniziativa che comunque resta interessante e al passo coi tempi. E Mamma Rai? L’emittente di stato manterrà su Rai1 i diritti (già acquistati da Uefa e Fifa) a trasmettere tutte le gare ufficiali degli azzurri, ovvero qualificazioni Mondiali ed Europei più Nations League e le amichevoli. Per adesso. Eh già, perché se il progetto della FIGC dovesse decollare nei prossimi anni a quel punto verrebbero trasmesse anche le gare della Nazionale. Una rivoluzione totale che inizia a prendere forma…