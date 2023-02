Porte girevoli in Serie A la prossima estate. Tanti numeri uno potrebbero cambiare casacca, innescando il più classico degli effetti domino. Nonostante sia pronto a cucirsi lo scudetto sul petto non vi è certezza della permanenza di Alex Meret a Napoli. L’estremo difensore degli azzurri è in scadenza nel 2024 e al momento non c’è accordo per il rinnovo. Tradotto: dovesse arrivare una buona offerta dall’estero potrebbe essere ceduto. In tal senso occhio al Tottenham che cerca un nuovo estremo difensore, visto che Hugo Lloris viaggia verso i 37 anni.à

A quel punto il Napoli si lancerebbe su Guglielmo Vicario dell’Empoli, autore finora di una campionato straordinario. Si Vicario – che il presidente dei toscani valuta almeno 18-20 milioni di euro – c’è forte il pressing anche della Roma, che vuole svecchiare il reparto dei numeri uno visto che Rui Patricio sta per compiere 35 anni. Una situazione che costringe i club a giocare su più tavoli, tanto che il club di De Laurentiis tiene d’occhio anche il titolare dell’Under 21 Elia Caprile. Una operazione tutta in famiglia considerato che gioca ed è di proprietà del Bari del figlio Luigi.

Cercasi portiere anche in quel di Milano: Maldini l’ha già individuato in Marco Sportiello, in scadenza con l’Atalanta. Pronto un triennale da 1 milione a stagione per il classe 1992 che prenderà il posto del romeno Tatarusanu (piace al Cagliari) nei panni di vice Mike Maignan. L’Inter invece aspetta una risposta da Samir Handanovic: il capitano nerazzurro potrebbe smettere con il calcio giocato a fine stagione. Se così dovesse essere, Marotta e Ausilio dovrebbero reperire un vice Onana. Il nome ideale – anche in chiave liste essendo un prodotto del settore giovanile nerazzurro – sarebbe quello di Michele Di Gregorio, ceduto a cuor leggero l’estate scorsa per 4 milioni e valutato ora il triplo da Adriano Galliani. DiGre è stato seguito anche degli scout Juve.

I bianconeri infatti potrebbero decidere di fare cassa con Szczesny alleggerendo il monte ingaggio di un salario tra i più elevati (il polacco guadagna 6,5 milioni a stagione). In quel caso la prima scelta della Vecchia Signora risponderebbe al nome di Marco Carnesecchi, protagonista di un’ottima annata in quel di Cremona anche se il suo cartellino appartiene all’Atalanta. Lui e Perin garantirebbero la giusta dose di affidabilità e talento costando in due meno della metà dell’attuale numero uno. Un fattore non di poco conto per chi deve guardare anche al risanamento. Attenzione poi agli scontenti: Alessio Cragno vuole lasciare Monza e piace al Torino nel caso in cui Vanja Milinkovic Savic dovesse partire o non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Dulcis in fundo possibili rinnovi annuali per gli attuali terzi portieri di Inter e Juve Alex Cordaz e Carlo Pinsoglio, elementi preziosi come uomini-spogliatoio e in chiave liste dato che sono entrambi prodotti dei rispettivi vivai.