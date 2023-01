Pelè, eredità milionaria: ecco di quanto e a chi andrà. Tutto pronto per veglia e funerali

Pelè dopo la sua morte ha lasciato una pesante eredità che ha lasciato ai suoi cari più prossimi. La leggenda brasiliana ha fatto diversi investimenti negli ultimi anni. Intanto, è tutto pronto sia per a veglia ed i funerali.

Pelè, eredità milionaria: ecco di quanto e a chi andrà

Pelè è morto e ha lasciato una eredità importante. “Non sono diventato ricco con il calcio come fanno i giocatori di oggi – aveva raccontato in alcune interviste -.

Guadagnavo con la pubblicità quando ho smesso di giocare, ma non ho mai voluto pubblicizzare tabacco, alcol, politica e religione”.

Secondo il sito specializzato Celebrity net worth l’eredità della leggenda brasiliana si attesta in oltre 100 milioni di dollari. Tra gli eredi del campione brasiliano ci sono la terza moglie Marcia Aoki, imprenditrice di 56 anni, e i suoi sette figli. Diversi sono stati gli investimenti immobiliari negli ultimi anni.

Nel 2008, si ricorda quando riuscì a vendere per tre milioni di dollari una mega-villa a Hamptons, all’estremità orientale di Long Island.

Tutto pronto per veglia e funerali

Sono giorni di lutto in Brasile dopo la morte di Pelè. “Con rammarico piangiamo la scomparsa di un uomo che, attraverso il calcio, ha portato il nome del Brasile nel mondo. Ha trasformato il calcio in arte e gioia. Che Dio conforti la sua famiglia e lo accolga nella sua infinita misericordia“.

Lo ha scritto sui social il presidente uscente del Brasile, Jair Bolsonaro, che in onore della leggenda brasiliana ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Lunedì 2 gennaio, è stata prevista una veglia funebre in serata allo stadio Urbano Caldeira, soprannominato “Vila Belmiro”, fuori San Paolo. I funerali si svolgeranno martedì 3 gennaio, preceduti da un corteo funebre per le strade di Santos. Il feretro di Pelé dovrebbe transitare anche davanti alla casa della madre di 100 anni, Celeste.

La sepoltura avverrà al Memorial Necropole Ecumenica, il cimitero verticale, considerato come il più alto del mondo, nel municipio di Santos, dopo una cerimonia privata riservata alla famiglia.