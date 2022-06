Mondiali di nuoto, malore per l’americana Alvarez: paura in diretta tv. FOTO

Mondiali di nuoto, malore in acqua per una nuotatrice americana in vasca a Budapest durante le finali con diretta in mondovisione.

Mondiali di nuoto, malore in acqua per l’americana Anita Alvarez. L’episodio è stato trasmesso in mondovisione così come i soccorsi, in particolare il tuffo dell’allenatrice che immediatamente si è accorta del pericolo.

Mondiali di nuoto, malore per l’americana Alvarez

Paura durante i Mondiali di nuoto che si stanno svolgendo a Budapest in Ungheria. Infatti, mentre era in acqua l’americana Anita Alvarez ha avuto un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio di nuoto sincronizzato, nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato.

Dopo aver perso i sensi, è sprofondata sott’acqua così la sua allenatrice si è tuffata nella vasca per soccorrerla. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni e dei social sia per il malore sia per il pronto soccorso dell’allenatrice.

Paura in diretta tv

Il malore della nuotatrice americana è stata visto in diretta tv in mondovisione. I medici e i paramedici, quando si sono accorti che qualcosa non andasse, sono intervenuti e hanno trasportato la Alvarez in infermeria, dove fortunatamente è stata dichiarata fuori pericolo dopo alcuni minuti.

La 27enne campionessa di origini messicane è poi uscita dagli spogliatoi sulle proprie gambe, per salutare tutti e rassicurare sulle proprie condizioni di salute ristabilite. “E’ stato spaventoso – ha commentato l’allenatrice Andrea Fuentes al quotidiano spagnolo Marca -. Ho dovuto tuffarmi perché ho visto che la sicurezza non lo faceva. Ho visto che non respirava, ma adesso Anita sta bene”.

