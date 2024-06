Quanto costa (davvero) portare i migranti in nave in Albania

Perchè leggere questo articolo? Il governo ha fissato a 13,5 milioni il tetto massimo di spesa per il noleggio di imbarcazioni per tre mesi. Ma quanti viaggi riusciranno a compiere? E quanto costerà l’operazione per ogni singolo migrante? I numeri

Potrebbe costare 150mila euro al giorno il noleggio di una nave per il trasporto dei migranti dal Mar Mediterraneo fino al porto di Shengjin. Il governo ha infatti fissato a 13,5 milioni di euro il tetto massimo di spesa per questo servizio, in una “consultazione preliminare del mercato” lanciata il 30 maggio dal Viminale per attuare il protocollo fra Roma e Tirana, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa. Si tratta di un contratto di tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre, e nelle specifiche tecniche si indica “a circa 15/20 miglia nautiche a Sud-Sud/ovest dall’isola di Lampedusa” il “punto di prelievo dei migranti”. Da trasferire poi dal campo di accoglienza a quello di trattenimento, a Gjader, 20 chilometri nell’entroterra.

Migranti in Albania, per Meloni un progetto che “fa scuola in Europa”

Ma quanto costerà trasferire ogni migrante dalle acque al largo di Lampedusa nella Repubblica delle Aquile alle casse dello Stato italiano? Il calcolo non è semplice, perché viene di solito elaborato in base alla posizione che si ha rispetto alla decisione del governo Meloni. Così le opposizione parlano di bluff elettorale, il centrodestra pensa di aver trovato la chiave di volta alla questione immigrazione. La premier ha più volte risposto che il progetto di trasferimento dei migranti è “strategico” e “sta facendo scuola in Europa”, perché “può cambiare di molto la politica di gestione migratoria in Ue”.

Proviamo a fare due conti, limitandoci al trasferimento e lasciando fuori dal computo i costi per la realizzazione dei centri in Albania. Si parla di un trasporto di “circa 300 unità” (200 migranti e 100 operatori), e “da tre a quattro viaggi al mese (andata e ritorno)”: i tempi di navigazione sono stimati in “circa 50 ore”, quelli di ogni operazione 5/6 giorni (dal trasbordo al rientro in mare). E se nell’arco dei tre mesi la percorrenza della nave sarà inferiore a 6mila miglia nautiche il costo sarà ridotto del 15%”.

Migranti in nave in Albania: quanto costa il viaggio a persona?

I migranti da trasferire quindi potranno essere 600 0 800 (a seconda che si compiano tre o quattro viaggi) ogni mese. In realtà è stato lo stesso Viminale a mettere nero su bianco che “stante l’imprevedibilità dell’evoluzione dei flussi migratori e quindi l’impossibilità di quantificare il numero esatto di traversate necessarie”, si legge nell’ultimo capitolo del documento, se la percorrenza di navigazione per la durata del contratto sarà inferiore a 6mila miglia nautiche, il costo del noleggio sarà ridotto del 15%” e che “qualora si superi la media di 300 unità per i giorni della durata del contratto, precisa ancora il ministero, sarà riconosciuto un costo aggiuntivo pro capite di 40 euro/giorno per il numero di passeggeri in esubero”.

Visto che i 13,5 milioni sono relativi a tre mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre), a pieno regime i migranti da spostare in Albania sarebbero nel periodo considerato 2400 (800 al mese moltiplicato per tre mesi). Per ciascuno di loro lo Stato italiano spenderebbe 5.625 euro. E questo solo per il viaggio.