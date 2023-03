Juventus, le condizioni sull’infortunio di Chiesa: niente lesione

La recente vittoria contro il Friburgo in Europa League ha permesso ai ragazzi di Allegri di sorridere, anche se con un risultato relativamente stretto. A preoccupare la Juventus è però l’infortunio di Chiesa che, per fortuna, non sembra presentare nessuna lesione.

Insieme a lui monitorate le condizioni di Alex Sandro e Di Maria.

Infortunio di Chiesa: la Juventus tira un sospiro di sollievo

All’indomani della gara contro il Friburgo, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Juventus ha potuto tirare le somme. Il risultato di 1-0 rappresenta un vantaggio non così ampio da potersi permettere cali di attenzione. Il ritorno, in Germania, sarà fondamentale.

In vista della Serie A, la società piemontese stanno monitorando la situazione di alcuni calciatori. Su tutti Federico Chiesa che ha subito un infortunio durante l’ultima partita europea, entrando a gara in corso. Il fastidio al ginocchio destro aveva preoccupato – e non poco – tecnico e staff, ma fortunatamente gli accertamenti non hanno riscontrato lesioni o problemi di alcun tipo. Chiaramente la situazione dovrà essere seguita giorno per giorno, ma non è prevista un’assenza prolungata del numero 7 bianconero.

Le condizioni di Alex Sandro e Di Maria

Oltre a Federico Chiesa lo staff medico si è occupato di valutare le condizioni di Alex Sandro e Di Maria. Il difensore brasiliano, che sembra essersi ritrovato con la difesa a 3, è uscito anzitempo durante la sfida contro il Friburgo, giocando soltanto 23 minuti (al suo posto poi Bonucci). Affaticato già dopo il match contro la Roma, il calciatore classe ’91 presenta una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra e rientrerà dopo la sosta nazionali, quindi fuori almeno per 10/14 giorni.

Meno grave la situazione di Angel Di Maria che aveva accusato un leggero affaticamento al flessore. Gli esami non hanno riscontrato lesioni e così El Fideo – giocatore di maggior talento della rosa della Juventus – può tirare un sospiro di sollievo e prepararsi per il campionato.