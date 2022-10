The True Show venerdì 7 ottobre: come cambia il divorzio all’italiana

Venerdì 7 ottobre su Telelombardia, dalle 19.20 alle 20.20, appuntamento con un nuova puntata della stagione 2022/2023 di “The True Show”, la trasmissione condotta da Fabio Massa e Alessia Liparoti.

I temi al centro del dibattito

Si ripercorreranno 50 anni di divorzio all’italiana: dai divorzi celebri dell’estate, come quello Blasi-Totti, alle statistiche post Covid fino alla riforma del diritto di famiglia. E ancora, dal conflitto alla violenza: quando e quanto spesso la vita di coppia si trasforma in incubo con episodi di violenza domestica, psicologica fino ai casi di femminicidio? Come prevenirli? Quali sono gli interlocutori a cui rivolgersi?

Gli ospiti in studio

Avv. Elisabetta Aldrovandi

Garante tutela vittime di reato

Regione Lombardia

Martina Gangale

Psicologa giuridica

Roberta Colombo Gualandri

Imprenditrice sociale e autrice

Avv. Andrea Marzorati

Studio Legale Marzorati

La puntata è trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.