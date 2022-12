The True Show venerdì 2 dicembre su carenza medici e politiche sanitarie

Venerdì 2 dicembre su Telelombardia, dalle 19.20 alle 20.20, appuntamento con una nuova puntata della stagione 2022/2023 di “The True Show”, la trasmissione condotta da Fabio Massa e Alessia Liparoti.

Il True Show sulle carenze di medici

Nei giorni scorsi il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli ha dichiarato all’ANSA che “le risorse previste nella manovra per la Sanità sono insufficienti”. E ha chiesto che i due miliardi aggiuntivi, se confermati, “siano vincolati interamente all’aumento degli stipendi di medici e sanitari, per rendere la professione più attrattiva a fronte degli esodi in atto da parte dei camici bianchi”.

La risposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci rispetto a come far fronte a questa emergenza è stata: “Soldi e una nuova organizzazione per recuperare le prestazioni sanitarie perdute. È necessario far lavorare di più i medici, in cambio di aumenti economici, per rispondere ai bisogni di pazienti oncologici e cronici. Non è vero che nella Finanziaria abbiamo dato poco denaro alla sanità, ma prometto comunque di cercare anche altri fondi per recuperare le liste di attesa”.

Ma far lavorare di più i medici, considerando il rischio burnout e il dilagare del fenomeno dei “gettonisti” può essere la soluzione migliore?

Come ciascun cittadino e paziente, consapevole dei propri diritti e doveri, può contribuire a una miglior efficienza del sistema sanitario nazionale?

Come puntare, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su una più efficace organizzazione delle aziende ospedaliere, onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze?

Di questo e molto altro parleranno

Niccolò Carretta, Consigliere Regionale, membro della Commissione III Sanità di Regione Lombardia nonché Presidente Azione – Italia Viva – Lombardia Civica 3.0

Chiara Daina, Giornalista, firma del Corriere della Sera – Corriere Salute – e autrice del podcast per Radio Rai 1 Health Me! La sanità a portata di mano

Andrea Marzorati, Avvocato, Main Partner dello Studio legale Marzorati, esperto in risarcimento danni da responsabilità medica e della struttura sanitaria

La puntata è trasmessa in diretta streaming su www.telelombardia.it e si può sempre rivedere su Youtube e su True-News