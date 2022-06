The True Show venerdì 24 giugno: la situazione sanitaria post emergenza al centro del dibattito

Venerdì 24 giugno su Telelombardia, dalle 19.20 alle 20.20, appuntamento con l’ultima puntata della stagione 2021/2022 di “The True Show”, la trasmissione condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò, che in questa occasione sarà sostituita alla conduzione da Alessia Liparoti.

Si parlerà della situazione sanitaria post emergenza con il personale medico a rischio burnout, la mancanza di 25mila posti letto negli ospedali e i medici legali che dichiarano di voler abbandonare i tribunali perché sottopagati.

Non solo. In un contesto del genere, con personale in meno, il rischio di errore medico è dietro l’angolo: come agire se questo dovesse accadere?

Gli ospiti in studio:

Gian Antonio Girelli

Consigliere Regione Lombardia

Membro della Commissione Sanità

Avv. Andrea Marzorati

Studio Legale Marzorati

Carlo Bernabei

Medico Legale

Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Socio SIMLA, Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

La puntata è trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.