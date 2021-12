The True Show venerdì 3 dicembre: i ragazzi al centro del dibattito

“The True Show”, quattordicesima puntata. L’appuntamento è per venerdì 3 dicembre su Telelombardia, dalle 19:20 alle 20.20

Saranno i ragazzi il cuore del dibattito della prossima puntata di “The True Show” venerdì 3 dicembre su Telelombardia, dalle 19:20 alle 20.20, condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò. Quale futuro per loro? Come gestire la delicata questione dell’educazione, tra Dad e scuola in presenza? Che cosa è giusto fare se si parla di vaccino anti-Covid ai più piccoli?

Ne parleranno gli ospiti:

Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione Lombardia

Stefano Zecchi, filosofo

Stefano Massa, preside dell’Istituto De Amicis Milano

Mattia Mor (Italia Viva)

La puntata viene poi sempre trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.