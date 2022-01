Imprese, caro energia ed Expo Dubai a “The True Show” venerdì 28 gennaio

Appuntamento con “The True Show” venerdì 28 gennaio su Telelombardia, dalle 19:20 alle 20.20, condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò. Molti i temi di attualità di cui di discuterà, a partire dalle difficoltà delle imprese a causa del perdurare della pandemia e per il caro energia. Ee poi, come sta andando Expo Dubai? Quali sono le iniziative promosse in quel contesto da Italia e Regione Lombardia in ottica di internazionalizzazione e PNRR?

Ne parleranno:

Gianmarco Senna, Commissione Permanente Sviluppo economico Regione Lombardia

Arianna Petra Fontana, Presidente di Confartigianato Milano

Paolo Fancoli, Founder & President Astebook

Gianluca Marano, Founder & CEO SVA GROUP

La puntata viene poi sempre trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.