Economia circolare, il tema al centro di “The True Show” venerdì 13 maggio

Puntata dedicata all’economia circolare quella di “The True Show” di venerdì 13 maggio. Nella trasmissione condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò, in onda su Telelombardia dalle 19.20 alle 20.20, si discuterà del ruolo dei rifiuti come risorse senza dimenticare la funzione dei termovalorizzatori dopo le polemiche legate all’impianto di Roma voluto dal sindaco Gualtieri, ma che incontra il secco “no” del Movimento 5 Stelle.

Seguiranno alcuni esempi virtuosi di economia circolare, come quello messo in atto da MM a Milano, “Water to Heat”, progetto sperimentale che recupera il calore dalle acque di scarico.

Ne parleranno:

Bruno Bella , Fondatore Vibeco, GianMarco Senna , Consigliere Lega Regione Lombardia – Presidente IV Commissione Attività produttive Andrea Aliscioni , Direttore Servizio Idrico Integrato MM Marco Degli Angeli , Consigliere Movimento 5 Stelle Regione Lombardia



La puntata è trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.