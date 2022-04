The True Show torna venerdì 29 aprile: si parla di housing sociale e salute

Nuova puntata di “The True Show”, la trasmissione condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò, venerdì 29 aprile su Telelombardia, dalle 19.20 alle 20.20. Al centro del dibattito temi come l’accesso alla casa, in particolare per i giovani, e l’housing sociale. Si parlerà inoltre di salute e in particolare di dermatite atopica moderata-grave.

Ecco gli ospiti presenti:

Fabio Cambiaghi, Direttore Sviluppo Immobiliare CMB

Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa Comune di Milano

Carlo Cerami, Presidente CdA Redo Sgr

Silvia Marriel Ferrucci, Responsabile Dermatologia e allergologia professionale Policlinico Milano

La puntata è trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.