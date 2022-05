Ambiente, mobilità e giustizia a “The True Show” venerdì 27 maggio

Ambiente, mobilità sostenibile e referendum sulla giustizia: sono questi i temi al centro della nuova puntata di “The True Show” venerdì 27 maggio. Nella trasmissione condotta da Fabio Massa e Barbara Ciabò (che in questa occasione sarà sostituita da Alessia Liparoti), in onda su Telelombardia dalle 19.20 alle 20.20, si discuterà di alcune delle tematiche di attualità più importanti in questo periodo.

Gli ospiti:

Marco Piuri , AD Trenord

, AD Trenord Fabrizio Piccarolo , Direttore FLA

, Direttore FLA Riccardo Falco , Resp. Ricerca Territoriale FLA

, Resp. Guido Camera , Presidente Italiastatodidiritto

, Presidente Italiastatodidiritto Maria Agostina Cabiddu, Comitato NO Referendum Giustizia

La puntata è trasmessa in replica da Radio Lombardia al sabato a partire dalle ore 13:00 e si può sempre rivedere su Youtube e su https://www.true-news.it/show.