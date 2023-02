Regionali, Enrico Letta: “Pd rimane primo partito dell’opposizione”

Dopo i primi dati relativi alle Regionali in Lombardia e Lazio, Enrico Letta fa sentire la sua voce in merito al risultato del Partito Democratico.

Regionali, Enrico Letta: “Pd primo partito dell’opposizione”

Per Enrico Letta l’opa contro il Pd alle Regionali è fallito, in quanto il Pd rimane il primo partito d’opposizione. “Il dato che esce dalle urne in Lombardia e Lazio è chiaro – ha infatti rimarcato il segretario uscente Enrico Letta – perchè il centro destra vince in entrambe le regioni. Dall’altro lato, però, è chiaro che non possiamo essere contenti di questo risultato complessivo, reso ancora più negativo dalla preoccupante crescita dell’astensione”.

“Risultato del Pd significativo”

Il segretario uscente del Pd Enrico Letta, inoltre, afferma però inoltre che “In un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro – ha rimarcato – il Pd ottiene un risultato più che significativo e respinge la sfida di M5S e Terzo Polo. Siamo la principale forza di opposizione. L’Opa contro il Pd ha fatto male a chi l’ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente a M5S e Terzo Polo che l’opposizione va fatta al governo e non al Pd. Questo dato può essere un viatico fondamentale per il lavoro del nuovo gruppo dirigente che uscirà dalle Primarie del Pd del 26 febbraio” ha aggiunto, ringraziando i candidati del centrosinistra alle regionali.