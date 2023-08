La nuova reginetta di bellezza Usa? Madre di sette figli, Pro-life e coltiva la terra…

E’ bionda, sposata e madre di sette figli. Ed ancora: lavora in una fattoria, trascorre parecchio tempo ai fornelli ed è una fervida sostenitrice del movimento pro-life. La nuova Mrs American si chiama Hannah Neelman ed è stata incoronata il 25 agosto a Las Vegas. Difficile immaginare una reginetta di bellezza che potesse maggiormente incarnare i valori degli Stati Uniti più conservatori. Se forse puà essere troppo pensare che questa vittoria rappresenti una cartina di tornasole degli umori del Paese chiamato l’anno prossimo a scegliere il proprio presidente, certo la premiazione di un profilo così tradizionalista che sembra uscito da un cinegiornale d’anteguerra è testimonianza di quanto siano ancora radicati e vivi determinati valori nell’America reale.

La nuova Mrs American, testimonial Pro-life

Emblematico il modo in cui durante la finale la 33enne Hannah Neelman ha risposto alla domanda: “Quando ti sei sentita maggiormente emancipata (“empowered”)?” “Mi sono sentita così sette volte sinora, quando ho dalla alla luce queste anime sacre. Dopo aver tenuto tra le braccia un bambino appena nato, il senso della maternità e di avere loro dato vita è la sensazione che più mi ha dato forza”. Meloni farebbe carte false per una Miss Italia così. Va detto che Mrs. American, assieme al concorso gemello Mrs. America, non è il più noto Miss America, rispetto al quale ha storicamente una vocazione più tradizionalista. Basti pensare che è aperto solo alle donne sposate.

Non solo torte di mele: un profilo Instragram seguito da sei milioni di persone

La stessa Hannah Neelman, poi, non può certo essere liquidata come una versione stereotipata della perfetta mogliettina a stelle e strisce tutta Dio, famiglia e torta di mele. La 33enne originaria dello Utah (anche se ha concorso rappresentando il South Dakota) ha un diploma di danza, è ballerina professionista ed ha vissuto per anni in Brasile. Soprattutto, tornata nello Utah ha avviato dalla sua fattoria un fiorente business di vendita di prodotti agricoli e per la cucina. Imprenditrice decisamente al passo con i tempi, Hannah è anche una potenza sui social, che usa per raccontare la vita di campagna assieme al marito ed ai sette figli. Il suo account Instagram “Ballerina farm” conta oltre sei milioni di follower. Ed è molto popolare anche su TikTok e Youtube.