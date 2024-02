Occupazioni, Valditara ha ragione a voler far pagare i danni. Ma come?

Valditara dopo l’occupazione problematica del liceo Severi-Correnti di Milano solleva il tema. Ma far ripagare i danni non è così semplice

Perché leggere questo articolo? Il ministro dell’Istruzione Valditara, dal liceo la cui occupazione ha causato danni per 70mila euro, lancia la proposta. Bocciare e far ripagare i danni a chi li causa? L’idea avrebbe senso civico, ma è di difficile attuazione. Ecco perchè

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha recentemente espresso con fermezza la convinzione che chi provoca danni durante le occupazioni scolastiche debba essere tenuto responsabile finanziariamente per i danni inflitti. Questa posizione riflette un approccio “severo ma giusto” nei confronti della gestione delle situazioni problematiche all’interno degli istituti educativi. Un esempio sono episodi come quello che riguarda l’occupazione del liceo Severi-Correnti di Milano, che ha comportato danni stimati oltre i 70.000 euro. Tuttavia, la proposta si scontra con una serie di questioni oggettive. Come è possibile risalire al colpevole? Qualcuno dovrebbe “fare la spia” oppure si dovrebbero installare dei mezzi tecnologici, come le classiche telecamere di video sorveglianza, le quali permetterebbero di individuare il vandalo.

Valditara contro chi fa danni durante le occupazioni

“Stiamo studiando una norma per far sì che chi occupa, se non dimostra di non essere coinvolto nei fatti, risponda civilmente dei danni che sono stati cagionati”. L’ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita al liceo Severi Correnti di Milano dopo l’occupazione che ha causato danni per circa 70mila euro. “Chi occupa, chi compie un atto illecito, deve rispondere dei danni”, ha detto Valditara che parla di bocciatura per chi è colpevole.

Come trovare i responsabili

La determinazione precisa dei responsabili dei danni richiede una collaborazione attiva degli studenti stessi o l’adozione di misure che potremmo definire “borderline” dal punto di vista della privacy, come l’installazione di telecamere di sorveglianza. Quest’ultima opzione, infatti, solleva questioni complesse legate proprio alla privacy degli studenti, specialmente considerando che all’interno delle scuole si trovano minori.

La tutela della privacy



La tutela della privacy è stata oggetto di attenzione anche da parte del Garante che lo scorso anno ha pubblicato un vademecum fornendo linee guida specifiche sull’installazione delle telecamere nelle scuole. La necessità di questa pratica deve essere attentamente valutata per evitare interferenze con lo sviluppo armonico della personalità dei minori. Il caso specifico del liceo Severi-Correnti di Milano fa capire quanto sia importante affrontare certe questioni. Nonostante la validità concettuale della proposta di Valditara, la sua attuazione richiede un approccio bilanciato che protegga gli interessi delle istituzioni scolastiche senza compromettere i diritti e la privacy degli studenti.

Il giusto equilibrio

Trovare un equilibrio tra sicurezza e privacy è imperativo per affrontare queste sfide complesse in modo efficace e sostenibile nel contesto educativo. La proposta di Valditara, nonostante sia a nostro avviso concettualmente corretta, può comunque lasciare spazio a grandi punti di domanda dal punto di vista dell’applicazione della stessa.