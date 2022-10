The True Show: l’approfondimento su Twitch con ospite Giacomo Salvini

The True Show è l'approfondimento di attualità del canale Twitch di True News. Ospite della sesta puntata è il giornalista Giacomo Salvini

The True Show è l’approfondimento di attualità e politica di True News. Un appuntamento due volte alla settimana sul canale Twitch di True News. Attualità, politica ed economia, con un linguaggio semplice su una piattaforma innovativa.

Ospite della sesta puntata del format è Giacomo Salvini. Il giornalista livornese segue per Il Fatto Quotidiano le evoluzioni della politica italiana. Nel 2018 lancia la newsletter “Direzione Politiche 2018” per seguire passo per passo le elezioni di quell’anno.

Quest’anno sta seguendo con grande attenzione la fase di formazione del Governo.

Salvini parlerà dei possibili ministri e della formazione del governo uscito dalle elezioni dello scorso 25 settembre; della squadra scelta da Giorgia Meloni; e delle prospettive dei giovani in Italia.

La diretta è alle 19 sulla pagina Twitch di True News. Conduce Mario Petillo.

Nelle precedenti puntate hanno partecipato numerosi ospiti del mondo politico. Bruno Tabacci di Impegno Civico; Francesco Ascioti di Azione; Daniele Nahum del Pd e Valentina Aprea di Forza Italia; Antonio Misiani del Partito Democratico.