Salvini a “Belve”: “Meloni? Una faina a burraco…”

Perchè leggere questo articolo? Matteo Salvini tra gli ospiti della prima puntata di “Belve”: “Con Giorgia Meloni stiamo costruendo un’amicizia. Vannacci? Condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale…”

Amicizia forse ancora no. Ma “la stiamo costruendo”. Così Matteo Salvini racconta a Francesca Fagnani il rapporto con Giorgia Meloni. Intervistato per la prima puntata della nuova edizione di “Belve“, in onda questa sera su Rai2, il vicepremier spiega: “Abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata Francesca. Io no, perché sono due faine e odiano perdere. E io ho già un lavoro complicato di giorno, se devo inca***rmi anche di sera per il burraco, no grazie”.

Salvini su Bossi: “Non lo sento da troppo, è una mia colpa”

Un’altra persona con la quale Salvini pare avere un rapporto non semplicissimo è Umberto Bossi: “Non lo sento da troppo tempo, e di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe…”.

Salvini e Vannacci: “Candidato alle Europee? Ci stiamo ragionando”

Venendo a temi di più stretta attualità, Salvini ha parlato anche di Europee. E della possibile candidatura di Roberto Vannacci con la Lega: “Ci stiamo ragionando”. Ma il leader del Carroccio si smarca dalle posizioni espresse dal generale sugli omosessuali: “Infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero. Ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata delle persone”.

Il futuro della Lega: “In autunno il congresso, non voglio sembrare incollato alla poltrona”

E le cose in casa Lega come vanno? “Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo, poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo”. Quindi l’annuncio: “Entro l’autunno si farà il congresso, l’ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona”. Anche se ad oggi di sfidanti non ce ne sono.