Esulta Fratelli d’Italia primo partito ma nel centrodestra esulta soprattutto Forza Italia. Che risale ad oltre il 14% dei consensi staccando sensibilmente gli alleati della Lega. Così il segretario nazionale Antonio Tajani dopo la vittoria alle Regionali in Abruzz o : “Il grande successo del centrodestra in Abruzzo conferma il giudizio positivo dei cittadini sull’operato positivo del governo. Ottimo il risultato di Forza Italia! E’ una conferma del nostro ruolo fondamentale. Complimenti agli azzurri abruzzesi. Dedichiamo la vittoria a Silvio Berlusconi”.

Pagano (Forza Italia Abruzzo): “Il sogno di Berlusconi non è svanito”

E Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo: “Il voto in Abruzzo premia il centrodestra e rafforza il Governo grazie al contributo decisivo di Forza Italia, che si attesta come secondo partito della coalizione, con oltre il 14% dei consensi: un partito solido, molto amato dalla gente, che torna a essere la Forza Italia di un tempo, perno di tutto il centrodestra. Non solo non è svanito il sogno del presidente Silvio Berlusconi, addirittura il suo partito torna a essere forte e consistente: per me che sono la guida di Fi, qui in Abruzzo, è una grande soddisfazione”. “Siamo il baricentro della politica, in grado di garantire una classe dirigente di alto livello e di portare la nostra credibilità nell’azione di governo, regionale e nazionale”.

Abruzzo, Lega low profil: “Buon risultato”

Molto più low profil i commenti in casa Lega, al momento affidati ad una nota che recita: “Netta vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, avanti col buongoverno per altri cinque anni!”. Cosi’ una nota della Lega sulle Regionali abruzzesi.