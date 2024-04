Puglia, Melchiorre (FdI): “Onestà dei 5 stelle a corrente alternata”

Perché leggere questo articolo? Quella dei Cinque Stelle in Regione Puglia è “Solo un’operazione di marketing” secondo il senatore barese di Fdi, Filippo Melchiorre

Quella dei Cinque Stelle in Regione Puglia? “Solo un’operazione di marketing. Visto che nel volgere di pochi giorni hanno ritirato l’assessore e poi sono ritornati sui loro passi. Di fatto stanno appoggiando il presidente Michele Emiliano”. Parola di Filippo Melchiorre, senatore pugliese di Fratelli d’Italia.

I 5 stelle difendono l’onestà solo a parole

Filippo Melchiorre è senatore barese di Fratelli d’Italia. Il suo nome era stato indicato anche come possibile candidato sindaco per il centrodestra per il Comune di Bari, dove per anni ha seduto sui banchi dell’opposizione. La scelta poi era ricaduta sul leghista Fabio Romito. Melchiorre commenta con True News l’atteggiamento dei pentastellati dopo la bufera giudiziaria che in Puglia ha investito la giunta di Michele Emiliano.

“Il loro”, dice, “è un atteggiamento a corrente alternata, spiace vedere che il Movimento Cinque Stelle che voleva brillare per rappresentare quelli dell’onestà, la difendano solo in teoria e non nel concreto“. “La venuta in Puglia di Giuseppe Conte dopo un arresto è stata smascherata, perché loro continuano a mantenere la loro posizione all’interno della giunta Emiliano, contraddicendo le parole del loro stesso leader. Vogliono rimanere sul ponte di comando del potere. Così facendo, però, i primi a essere delusi sono i loro elettori, ecco perché poi calano nei risultati elettorali, come è accaduto domenica e lunedì scorsi in Basilicata”.

Le parole del leader Cinque stelle smentite dai fatti

Anche il mini rimpasto in giunta, dove Emiliano ha inserito tre nuovi assessori (l’avvocata Serena Triggiani all’Ambiente, Viviana Matrangola a Cultura e legalità tutelala consigliera regionale del Pd Debora Ciliento che diventa titolare dell’assessorato ai Trasporti e mobilità sostenibile al posto della dimissionaria Anita Maurodinoia, indagata in una inchiesta della Procura di Bari su un presunto voto di scambio, ndr) non convince Melchiorre.

“E’ una operazione di maquillage che non porta a niente. La definirei anche gattopardesca. Finge di cambiare tutto, ma non cambia niente perché di fatto gli assessori che sono stati revocati, che sono anche consiglieri regionali sostengono la sua maggioranza. Quindi, cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. Ma penso che in Puglia lo abbiano capito e alle prossime elezioni comunali di Bari daranno un riscontro negativo al duo Emiliano-De Caro”.