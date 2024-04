Sfiducia a Emiliano, Azione: “Aspettiamo una risposta”

Perché leggere questo articolo? Il caso Emiliano potrebbe arrivare alle estreme conseguenze. Secondo il consigliere regionale pugliese in quota Azione, Fabiano Amati, la questione si risolverà nelle prossime ore. E avrà un risvolto a livello nazionale.

Il centrodestra in Consiglio regionale presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. La motivazione principale dei gruppi di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e La Puglia domani riguarda il fatto che “il centrosinistra non ha più i numeri”. Decisiva appare la posizione di Cinque Stelle e Azione. Quale è la loro posizione rispetto alla sfiducia? True-news.it ne ha parlato con Fabiano Amati, Segretario Regionale di Azione Puglia e consigliere regionale.

La posizione di Amati su Emiliano

Commentando il caso, Amati ha chiarito che la sua posizione, già espressa la scorsa settimana, non è cambiata. Il rappresentante del partito di Calenda in Puglia assieme ai colleghi Consiglieri regionali, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, ha specificato che “tra l’avallo delle finzioni elettorali di Conte, gli attacchi ingiusti alla Schlein e gli annunci su mirabolanti deleghe agli assessori” sono state poste alcune “condizioni di legalità”, sulle quali non è ancora pervenuta alcuna risposta. Tali condizioni, ha ribadito Amati a true-news.it, sono importanti al fine di prendere una “decisione di sostenere uno sforzo all’insegna del buon governo”.

Le condizioni per confermare la fiducia a Emiliano

In quanto alle condizioni è stata richiesta, spiega Amati, “la rotazione simultanea e immediata di tutti i dirigenti di sezione e servizio. Sì tutti gli assessorati e in carica da più di tre anni. Anche in deroga alle tempistiche più larghe previste dal Piano anticorruzione, a ciò consentendo la legislazione statale. La rotazione simultanea e immediata di tutti i direttori dei dipartimenti. La rotazione simultanea e immediata dei DG delle ASL, anche perché già decaduti per sforamento della spesa farmaceutica”. Il Segretario Regionale di Azione Puglia ha specificato che la posizione non è cambiata e, assieme agli altri consiglieri, è in attesa di risposte che saranno cruciali per prendere una decisione in merito alla questione.

Cosa accadrà a livello nazionale?

Abbiamo, infine, chiesto ad Amati se il risultato trattativa della livello regionale potesse assumere rilevanza a livello nazionale, la sua risposta è stata: “Mi pare che la vicenda pugliese abbia da settimane rilievo nazionale, per cui anche la vicenda della sfiducia lo avrà”. Non resta che attendere per capire quale sarà il destino di Emiliano e, soprattutto, quali saranno i possibili riscontri a livello nazionale.